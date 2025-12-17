La FIFA dio a conocer los millonarios premios que entregará a los equipos participantes en el Mundial 2026. Conoce cuánto dinero podría ganar México por su participación en el torneo.

El Mundial de futbol de la FIFA es uno de los eventos que más dinero mueve y genera a su alrededor, así que los premios para las selecciones que participan en él, son millonarios.

FIFA anunció los premios millonarios para el Mundil 2026, que llegarán a una cifra récord de más de 13 mil millones de pesos, de los cuales, México ya tiene asegurada una buena cantidad.

Los premios millonarios dados a conocer por FIFA representan un aumento del 50 por ciento respecto al Mundial de Qatar 2022, que serán repartidos entre las 48 selecciones participantes en la edición 2026.

A continuación te detallamos los premios millonarios para el Mundial 2026:

Campeón del Mundial 2026 | 901 millones de pesos | 50mdd

Subcampeón del Mundial 2026 | 595 millones de pesos | 33mdd

Tercer lugar del Mundial 2026 |522 millones de pesos | 29 mdd

Cuarto lugar del Mundial 2026 | 487 millones de pesos | 27 mdd

Selecciones del lugar 5 al 8 | 342 millones de pesos dólares | 19 mdd

Selecciones del lugar 9 al 16 | 270 millones de pesos | 15 mdd

Selecciones del lugar 17 al 32 | 198 millones de pesos | 11 mdd

Selecciones del lugar 34 al 48 del Mundial 2026 | 162 millones de pesos | 9 mdd

FIFA anuncia los millonarios premios para el Mundial 2026: ¿Cuánto podría ganar México?

México tiene garantizados casi 190 millones de pesos por participar en el Mundial 2026, sin importar que pueda quedar eliminado en la Fase de Grupos.

Además de los 162 millones que recibirá por clasificar al Mundial, México tendrá a su disposición 27 millones de pesos extras para cubrir sus gastos de preparación.

Si México logra la actuación más grande en su historia y es campeón del Mundial 2026, sumará la increíble cantidad de 3 mil 500 millones de pesos en premios.

El Mundial 2026 será una máquina de hacer dinero

La distribución de premios millonarios en el Mundial 2026., refleja el crecimiento económico del futbol mundial y el impacto que tendrá a nivel comercial el torneo de FIFA.

Esto incluye los ingresos por derechos televisivos, la venta de boletos y la mercancía que se generará en el máximo torneo de selecciones de FIFA.