El portero español Unai Simón vio rota su histórica racha de imbatibilidad en los Mundiales este viernes 10 de julio de 2026, durante el partido de cuartos de final contra Bélgica.

Tras haber impuesto varios récords como guardameta en la máxima competencia, su invicto terminó al minuto 41, cuando el delantero belga Charles De Ketelaere anotó el gol que puso fin a la marca.

La actuación de Unai Simón había sido clave para España, consolidándolo como uno de los arqueros más destacados del Mundial 2026.

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