Santos vs Rayadas juegan en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Lunes 17 de agosto a las 19:06 horas por Tubi y FOX One.

Partido: Santos vs Rayadas

Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: TSM Corona

Transmisión: Tubi y FOX One

Rayadas es de las escuadras más fuertes de la Liga Femenil BBVA. (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

Santos vs Rayadas: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Santos vs Rayadas se enfrentarán el lunes 17 de agosto en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Santos vs Rayadas: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 19:06 horas rodará el balón en el Santos vs Rayadas en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Santos vs Rayadas: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

El Santos vs Rayadas será transmitido por las plataformas de Tubi y FOX One.

Partido: Santos vs Rayadas

Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: TSM Corona

Transmisión: Tubi y FOX One

Así van Santos y Rayadas en la Liga Femenil BBVA

Santos y Rayadas comparten el Grupo A de la Liga Femenil BBVA, en el que Monterrey va en mejor lugar.

Tras dos jornadas, Rayadas suma seis puntos en el tercer lugar, mientras que Santos tiene tres unidades en su cuenta.