Santos vs Rayadas juegan en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Lunes 17 de agosto a las 19:06 horas por Tubi y FOX One.
- Partido: Santos vs Rayadas
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TSM Corona
- Transmisión: Tubi y FOX One
Santos vs Rayadas: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Santos vs Rayadas se enfrentarán el lunes 17 de agosto en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Santos vs Rayadas: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 19:06 horas rodará el balón en el Santos vs Rayadas en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
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Santos vs Rayadas: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
El Santos vs Rayadas será transmitido por las plataformas de Tubi y FOX One.
- Partido: Santos vs Rayadas
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TSM Corona
- Transmisión: Tubi y FOX One
Así van Santos y Rayadas en la Liga Femenil BBVA
Santos y Rayadas comparten el Grupo A de la Liga Femenil BBVA, en el que Monterrey va en mejor lugar.
Tras dos jornadas, Rayadas suma seis puntos en el tercer lugar, mientras que Santos tiene tres unidades en su cuenta.