Rommel Pacheco se encuentra en medio de la controversia luego de que fue acusado por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

El 21 de mayo de 2025, Rommel Pacheco presentó su última declaración patrimonial en donde reportó que tenía ocho propiedades.

Esta es la última declaración patrimonial de Rommel Pacheco donde reporta 8 propiedades

Rommel Pacheco se encontraría en un grave problema por presuntamente incurrir en omisiones, falsedades y ocultamiento de bienes durante su etapa como servidor público entre 2020 y 2025.

¿Quién es Rommel Pacheco' (Rommel Pacheco vía Facebook)

De acuerdo con la última declaración patrimonial de Rommel Pacheco ya como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cuenta con 8 propiedades, entre las que se encuentran:

Departamento adquirido el 25 de mayo del 2009 por el valor de 460 000 pesos mexicanos Casa adquirida el 30 de abril del 2002 por 20 000 pesos mexicanos Casa adquirida el 27 de abril del 2013 por 1 640 000 pesos mexicanos Terreno adquirido el 18 de noviembre del 2010 por un valor de 514 881 pesos mexicanos Terreno adquirido el 18 de septiembre del 2006 por 130 000 pesos mexicanos Terreno adquirido el 22 de mayo del 2020 por 400 000 pesos mexicanos Casa adquirida el 14 de agosto del 2020 por 630 000 pesos mexicanos Casa adquirida el 5 de abril del 2019 por 1 500 000 pesos mexicanos

Estas son las presuntas propiedades que Rommel Pacheco ocultó en su declaración patrimonial

Sin embargo, investigación de Proceso había destapado presuntas discrepancias entre lo declarado por Rommel Pacheco y los registros oficiales.

Y es que de acuerdo con el medio, hay inconsistencias con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán y lo reportado por Rommel Pacheco.

El caso que más llama la atención es el de una propiedad costera en San Crisanto, ubicada en la calle 25, identificada como Casa Chukum.

¿Quién es Rommel Pacheco? Director de Conade en gabinete de Claudia Sheinbaum (Rommel Pacheco vía X)

Pacheco habría declarado ser dueño de un terreno, pero en realidad posee una vivienda que se renta por una plataforma internet para alojamiento de turistas.

Yajaira Falla, esposa de Pacheco, habría publicado varios videos en donde confirma que esta propiedad se renta continuamente, aunque Rommel Pacheco no habría declarado esos ingresos.

Además de que documentos del Registro Público señalan que en 2017 Rommel Pacheco adquirió el 50% de una casa en el Fraccionamiento Residencial Montecristo.

Se trata de una propiedad que originalmente compró junto con Paola Espinosa en 2013.

Según Proceso, Rommel Pacheco omitió en sus declaraciones estas propiedades registradas a su nombre:

Casa costera en San Crisanto (Casa Chukum).

Casa en Mérida (adquirida con Paola Espinosa).

Terreno de más de 1,000 m² en Cholul.

Casa en San Pedro Cholul en Yucatán.

Predio en Progreso Yucatán.

Vivienda en San Esteban en Yucatán.

Casa en Mérida, Yucatán.

Sin embargo, algunas de estas propiedades ya fueron reportadas cuando Rommel Pacheco asumió la dirección de la Conade.

Rommel Pacheco incluso reportó una casa adquirida en copropiedad con su esposa en 2022 en el Club de Golf La Ceiba, aunque no está obligada a hacerse pública debido al régimen matrimonial.

Pero, Proceso reportó que Rommel Pacheco es dueño de diez propiedades las cuales compró de contado, incluidas esta casa con su esposa y un departamento en la CDMX.

De acuerdo con Proceso entre 2020 y 2025, Rommel Pacheco ha presentado cinco declaraciones patrimoniales como servidor público, tres de ellas durante su periodo en la Secretaría de la Defensa Nacional y dos como titular de la Conade.