En medio de las acusaciones en su contra, Rommel Pacheco rompe el silencio sobre su patrimonio y su historia con Paola Espinosa.

“Ante las recientes notas, especulaciones y comentarios difundidos en distintos medios y redes sociales, considero importante aclarar con serenidad y transparencia algunos puntos, siempre con respeto a quienes han formado parte de mi vida y a la ciudadanía que merece información veraz” Rommel Pacheco

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) asegura que no lo distraerán las calumnias pues se mantiene enfocado en fortalecer el deporte.

Rommel Pacheco rompe el silencio tras acusaciones sobre su patrimonio

Rommel Pacheco, titular de la Conade, se encuentra en medio de la polémica luego de que ha sido acusado de tener propiedades sin declarar.

Rommel Pacheco rompe el silencio sobre su patrimonio y su historia con Paola Espinosa

Y es que hace unas semanas se dieron a conocer irregularidades en la en la declaración patrimonial del director de la Conade ya que presuntamente habría ocultado propiedades.

Las acusaciones incluso llegaron a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que Rommel Pacheco ya había aclarado el tema.

Claudia Sheinbaum explicó que es la Secretaría Anticorrupción la encargada de actuar de oficio en busca de alguna irregularidad.

“Entiendo que él (Pacheco) lo aclaró y cuando sale en algún medio alguna acusación de un servidor público lo toma la Secretaría Anticorrupción” Claudia Sheinbaum

Y en caso de que se encuentre alguna irregularidad, se realiza el proceso correspondiente de lo contrario se deshecha el caso.

A través de un comunicado, Rommel Pacheco se refirió a los señalamientos de corrupción y aseguró que todos sus bienes han sido declarados de manera oportuna.

“En cuanto a las referencias hechas esta mañana a la Presidenta durante la conferencia matutina, tal como lo mencionó, aclaro nuevamente: todo en mi patrimonio está en orden, declarado y en absoluta transparencia” Rommel Pacheco

Rommel Pacheco destacó que se mantendrá al margen de cualquier confrontación, pues México necesita personas que ayuden a construir y no alimentar chismes o narrativas que no aportan nada al país.

En su mensaje, Rommel Pacheco pidió a los medios verificar la información antes de publicar cualquier información.

Rommel Pacheco dejó en claro que su enfoque se encuentra en fortalecer el deporte en México y no lo distraerán las calumnias ni rumores.

“Mi enfoque está y seguirá estando en trabajar, en fortalecer el deporte y en seguir dando resultados para México. No me distraerán las calumnias ni los rumores. Mi convicción es clara: honestidad, trabajo y respeto por encima de todo” Rommel Pacheco

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa luego de que lo acusó de despojarla de su casa con amenazas

Rommel Pacheco también ha recibido varias críticas luego de que su expareja Paola Espinosa realizó fuertes acusaciones en su contra.

Y es que después de años de ruptura, Paola Espinosa acusó a Rommel Pacheco de despojarla de su casa con amenazas.

En entrevista para Proceso, Paola Espinosa señaló que después de la ruptura, Rommel Pacheco la amenazó para hacerse de unas propiedades en Mérida, CDMX y Morelos.

Ante estos señalamientos, Rommel Pacheco rompió el silencio y aseguró que no hará ninguna clase de comentarios sobre declaraciones de terceros.

Sin mencionar el nombre de Paola Espinosa, Rommel Pacheco señaló que va a respetar a quién formó parte de una etapa de su vida, aunque ahora tengan caminos separados.

Rommel Pacheco aseguró que no se va a expresar negativamente de nadie y espera que tengan el mismo respeto para su esposa, hijo y familia.

Ya que el recuerda esa etapa con cariño y tiene la madurez de entender que todas las personas crecen y a veces se separan.

“Sobre declaraciones de terceros, no tengo nada que comentar. Yo siempre voy a respetar a quien formó parte de una etapa de mi vida. Recuerdo esa etapa con cariño y con la madurez de saber que todos crecemos y seguimos caminos distintos. Nunca me voy a expresar negativamente de nadie. Lo único que pido es el mismo respeto para mi esposa, para mi hijo y para mi familia” Rommel Pacheco