La Premier League ha trascendido y ahora los partidos serán transmitidos en Corea del Norte bajo ciertas condiciones que afectará a los aficionados al futbol de ese país.

De acuerdo con el medio The Guardian, por primera vez en la historia los partidos de la Premier League serán difundidos en Corea del Norte bajo un estricto control estatal que modificará considerablemente la forma en la que se ven las transmisiones de los equipos de futbol.

Cabe mencionar que en el pasado mes de abril ya se había tanteado la posibilidad de que la Premier League pudiera emitirse en Corea del Norte, sin embargo, los dirigentes de la liga inglesa no aceptaron las condiciones y ahora parece que ya cambiaron de opinión.

Sin tomas a surcoreanos ni símbolos LGTB; así las estrictas reglas para la transmisión de la Premier League en Corea del Norte

7 meses después de la posibilidad de transmitir la Premier League en Corea del Norte, los dirigentes de la liga de Inglaterra parece que ya cambiaron de opinión pese a las estrictas reglas impuestas para que los aficionados puedan disfrutar de una de las mejores ligas del mundo.

En cuanto a las condiciones impuestas por Corea del Norte para transmitir la Premier League se encuentran que los partidos no pasarán en vivo, sino editados previamente por los medios estatales, además, todas las imágenes en las que aparezcan jugadores surcoreanos serán eliminadas.

Cada partido será reducido a una duración de 60 minutos, recortando 30 minutos respecto al tiempo reglamentario y los rótulos en inglés o publicidad visible en los estadios serán reemplazados por gráficos en coreano.

También el control de contenido estará más allá del deporte, pues cualquier referencia o símbolos LGTB será censurado antes de la transmisión.

¿Pasarán a todos los equipos de la Premier League?

Otra de las medidas radicales que hará Corea del Norte, será no transmitir los partidos de los Wolves de la Premier League, por el simple hecho de que en este equipo juega un futbolista nacido en Corea del Sur.

Se trata de Hwang Hee-chan, delantero de 29 años que está disputando su quinta temporada en el conjunto de los Wolves.