Alavés vs Real Madrid se encuentran en partido de la Jornada 16 de LaLiga; te decimos la hora y canal para ver al equipo merengue el domingo 14 de diciembre.

Partido: Alavés vs Real Madrid

Fase; Jornada 16 de LaLiga

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Mendizorroza

Transmisión: SKY Sports

Alavés vs Real Madrid: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de LaLiga

El domingo 16 de diciembre de 2025 finaliza la Jornada 16 de LaLiga con el partido Alavés vs Real Madrid, a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Alavés vs Real Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Alavés vs Real Madrid, en partido de la Jornada 16 de LaLiga.

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 16 de LaLiga?

El Real Madrid se mantiene en cerrada pelea con el FC Barcelona para quedarse con el liderato y el campeonato de LaLiga, previo a su partido de la Jornada 16 ante el Alavés.

En la Jornada 15 de LaLiga, el Real Madrid perdió 0-2 con Celta de Vigo, agudizando el mal momento de los merengues, que suman 36 puntos en el segundo lugar del torneo español.

La mala racha del Real Madrid lo alcanzó en la Jornada 6 de la Champions League, cuando recibió al Manchester City.

Con marcador de 1-2, el Real Madrid perdió su segundo partido consecutivo jugando como local.

Así llega Alavés al partido de la Jornada 16 de LaLiga contra el Real Madrid

El Alavés, rival del Real Madrid en el partido de la Jornada 16 de LaLiga, llega al juego luego de ganar 1-0 la Real Sociedad.

Alavés suma 18 puntos en el lugar 11 de LaLiga, por lo que sumar ante el Real Madrid sería muy importante para la escuadra albiazul.