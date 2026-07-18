Kylian Mbappé, delantero y capitán de la selección de Francia, publicó un emotivo mensaje de despedida dedicado a Didier Deschamps, entrenador galo, previo a disputar el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Francia vs Inglaterra se miden este sábado en busca del tercer lugar del Mundial 2026, partido que marca el final del ciclo de 14 años de Didier Deschamps, como director técnico de Francia.

Esto le escribió Mbappé a Deschamps como despedida

A través de sus redes sociales, Kylian Mbappé expresó su profundo agradecimiento para Didier Deschamps, y lamentó no haber alcanzado la gran final del Mundial 2026, tras caer eliminados en semifinales frente a España.

“Tú, que nos has dado tanto. Deberíamos haberte ofrecido un final mejor, pero fracasamos. Poner en palabras lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, ya que has sido una figura clave en la resurrección de este equipo. La gente no siempre ha apreciado tu grandeza, pero el tiempo y la historia harán” Kylian Mbappé, jugador de Francia

Mbappé elogió la labor de Deschamps destacando su legado y agradeciendo la confianza depositada en él.

“Gracias por darme la oportunidad y la oportunidad de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido estar con una de las mayores leyendas de nuestro país, y no tengo más que grandes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos” Kylian Mbappé, jugador de Francia

Didier Deschamps abraza a Mbappé durante el Mundial 2026 (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

El legado de Didier Deschamps como DT de Francia

El legado de Didier Deschamps, que se despide este sábado 18 de julio de la selección de Francia, incluye el título del Mundial 2018, como el máximo logro futbolístico del país.

Deschamps dirigió a Franca de 2012 a 2026 y cierra una gestión histórica en la que sumó también el subcampeonato del Mundo en Catar 2022.

Campeón de la Nations League en 2021, subcampeón de Europa en 2016 y semifinalista del Mundial 2026.