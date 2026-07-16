El Mundial 2026 se acerca a su desenlace, pero antes de la gran final, dos potencias del futbol europeo protagonizarán un choque cargado de talento: Francia vs Inglaterra.

Francia e Inglaterra se enfrentarán en el partido por el tercer lugar, un encuentro que tendrá como principales figuras a Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Francia e Inglaterra cayeron en semifinales del Mundial 2026

Ambas selecciones llegaron al torneo con aspiraciones de conquistar la Copa del Mundo, pero se quedaron a las puertas de la final.

Francia cayó por 2-0 ante España, mientras que Inglaterra fue derrotada 2-1 por Argentina en unas semifinales que dejaron un sabor amargo para ambos conjuntos.

Ahora, el foco estará puesto en dos de los futbolistas más importantes de la actualidad. Por un lado, Kylian Mbappé buscará cerrar su participación mundialista con una actuación memorable.

Kylian Mbappé llevó a Francia a las semifinales del Mundial 2026. (Steven Senne / AP Photo/Steven Senne)

Del otro lado aparecerá Jude Bellingham, quien se ha convertido en el líder de una nueva generación inglesa.

Jude Bellingham ha sido el jugador más destacado de Inglaterra. (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

Mbappé y Bellingham aún pueden celebrar en el Mundial 2026

Para Mbappé y Bellingham, el partido también servirá para demostrar la calidad individual de ambos jugadores de Francia e Inglaterra, respectivamente.

Aunque ninguno podrá disputar la final soñada, ambos tienen la oportunidad de despedirse del Mundial 2026 festejando una victoria más.