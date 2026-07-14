La aventura de Francia en el Mundial 2026 llegó a su fin y una de las imágenes más impactantes de la jornada fue la de Kylian Mbappé visiblemente afectado tras la derrota por 2-0 ante España en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.

Considerado uno de los mejores futbolistas del planeta en la actualidad y una de las grandes figuras del Mundial 2026, Mbappé no pudo ocultar su frustración al concluir el encuentro entre Francia y España.

Las cámaras captaron al delantero francés con lágrimas en los ojos mientras observaba cómo los jugadores españoles celebraban el pase a la final.

Francia y Mbappé eran uno de los candidatos para llevarse el título del Mundial 2026

Francia llegaba al partido como una de las principales candidatas al título y contaba con una generación repleta de talento que soñaba con conquistar una nueva Copa Mundial de la FIFA, sin embargo, la solidez de España terminó por frustrar las aspiraciones de los Bleus.

El rendimiento de Mbappé fue determinante para que Francia alcanzara las semifinales y continuó ampliando su impresionante legado en las Copas del Mundo.

No obstante, ni sus goles ni su liderazgo fueron suficientes para evitar la derrota ante una selección española que mostró gran eficacia en los momentos clave del partido.

Mbappé se rompe emocionalmente tras eliminación de Francia en el Mundial 2026. (Jessica Tobias / AP Photo/Jessica Tobias)

¿Mbappé aún podrá pelear por otro título de la Copa Mundial de la FIFA?

Pese a la dolorosa eliminación de Francia en el Mundial 2026 ante una España que pudo detener al delantero del Real Madrid, Mbappé tendrá que seguir con su mejor rendimiento posible para continuar compitiendo en la élite.

El futbolista francés aún podrá participar en el próximo Mundial 2030 para intentar levantar la Copa del Mundo y seguir construyendo una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del futbol.