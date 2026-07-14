Kylian Mbappé se quedó con 8 goles en el Mundial 2026 tras ser derrotado por la Selección de España en semifinales.

El delantero francés y actual estrella del Real Madrid igualó su propia marca de anotaciones que estableció desde Qatar 2022.

La participación de Kylian Mbappé y Francia no ha concluido oficialmente, ya que aún deben disputar el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 el sábado 18 de julio en Miami Stadium.

Mbappé llegó a 8 goles en el Mundial 2026 y deja libre el camino a Messi por la Bota de Oro

Kylian Mbappé se quedó en 8 goles en el Mundial 2026, marcando un par de dobletes ante Senegal y Suecia, además de aparecer ante Irak, Paraguay y Marruecos.

La eficacia de Mbappé se vio mermada durante las semifinales ante España porque no tuvo oportunidades de cara al arco.

Kylian Mbappé (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

Aunque todavía falta el partido por el tercer puesto y la marca personal de Kylian Mbappé podría modificarse.

Hasta ahora, no se sabe si el delantero jugará ese encuentro o si Francia presentará una alineación alternativa sin Mbappé en el cuadro titular.

A la par de Mbappé se encuentra el astro argentino Lionel Messi con las mismas anotaciones.

Por lo que el camino hacia la Bota de Oro del Mundial 2026 sigue bastante cerrada.

Si Messi y Argentina pasan la final contra España, el trofeo de goleador del torneo de la FIFA podría inclinarse hacia el jugador del Inter de Miami; todo dependerá de su actuación.

Ahora bien, otro escenario es que la Albiceleste tampoco llegue a la Final del Mundial 2026.

Lo que haría que Mbappé y Messi se enfrenten por la Bota de Oro en el partido del tercer lugar.