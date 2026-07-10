André-Pierre Gignac no olvida sus raíces, y aunque apoyó a México en el Mundial 2026, tras la victoria de Francia sobre Marruecos, visitó el vestidor galo para felicitar a Kylian Mbappé y compañía.

En las redes sociales se viralizó de inmediato el encuentro entre Gignac y Mbappé, dos estrellas del futbol francés.

Gignac acudió al Estadio de Boston para apoyar a Francia y al finalizar el duelo, bajó al vestidor para estar con sus compatriotas europeos.

El abrazo de Gignac y Mbappé

Gignac y Mbappé se funden en un abrazo generacional

Gignac, estrella de la selección de Francia en el pasado, se fundió en un abrazó con Mbappé, la gran figura gala del momento.

Además, Mbappé le obsequió y firmó con una dedicatoria especial su jersey oficial de juego a Gignac.

La cuenta oficial de la Selección de Francia en redes sociales compartió el video de la convivencia, desatando furor internacional y nostalgia entre los aficionados mexicanos y franceses

Mbappé firma una playera para Gignac

Francia sigue su camino en el Mundial 2026

Gignac confesó que bajó a saludar al cuerpo técnico y a los pocos excompañeros que le quedan de su etapa internacional con Francia, selección que ya se ubica en las semifinales del Mundial 2026.

España o Bélgica será el rival de Francia en la antesala de la final por el título del torneo de la FIFA.