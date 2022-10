Allá por el 2004 Omar Bravo y el Venado Medina era la dupla perfecta que concretaba los goles en el Club Chivas pero una vez terminaron detenidos, sí, por manejar en estado de ebriedad.

Ambos futbolistas terminaron en el llamado torito en Guadalajara, luego de haber salido a un centro nocturno y luego de ahí haber manejado sus respectivos automóviles en estado de ebriedad.

Sobre este tema, en entrevista con David Medrano, el ex directivo Néstor de la Torre, explicó cómo sucedieron las cosas luego de la detención de ambos goleadores.

La explicación de Néstor de la Torre en la entrevista

Esto fue lo que relató en dicha charla Néstor de la Torre, que entonces era directivo del Club Chivas, a unos pocos años de que Jorge Vergara acababa de adquirir al conjunto rojiblanco.

“Metieron al bote a Bravo y a Medina, yo fui por ellos al torito”, dijo Néstor.

“Estaban en su celdita, bien bonitos”, mencionó el ex futbolista. “Vamos a hacer una cosa, voy al Club Atlas a una junta de presidentes, ya arreglé las cosas para que salgan en 45 minutos, afuera habrá prensa”, recordó De la Torre.

Entonces trajo al tema que les pidió hacer una cosa, pero pasó otra completamente distinta a la salida del bote de ambos jugadores.

“Lo único que pueden decir es ‘estamos apenados con el club y con la afición, nos fallamos a nosotros mismos y estamos como ciudadanos pagando el error’, le dijo, no digan más”, expresó Néstor.

Y fue ahí que pasó todo lo contrario a lo que les había pedido.

“Salieron y Rubén Flores los cubrió con una chamarra y los sacó como delincuantes. Me moría del coraje, llego, les digo que no me cumplieron, que den la cara ahora en conferencia de prensa”, destacó el entrevistado.