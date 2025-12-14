Chivas sorprendió en el Clausura 2026 con Gabriel Milito como DT, así que se espera un mercado de fichajes que fortalezcan al Rebaño. Conoce las altas y bajas del equipo rojiblanco.

Chivas se quedó muy cerca de eliminar a Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025, y en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 el Rebaño busca consolidar su proyecto.

Chivas en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026

Chivas ya empezó a moverse en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, poniendo especial atención en la zona ofensiva.

Aunque Chivas alcanzó un buen funcionamiento en la cancha, no puede confiar del todo que el joven Armando González cargue con todo peso de la delantera.

Chivas en el mercado de fichajes: Brian Gutiérrez y Ricardo Marín, las primera altas del Rebaño rumbo al Clausura 2026

Brian Gutiérrez y Ricardo Marín son las primeras altas de Chivas en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026.

Brian Gutiérrez llega a Chivas desde la MLS, torneo en el que jugaba con Chicago Fire; mientras que, Ricardo Marín estaba a préstamo en Puebla y ha sido renovado con un largo contrato por Chivas.

A ellos se sumaría el delantero Ángel Sepúlveda proveniente de Cruz Azul, mientras que, el defensa Daniel Aceves y el mediocampista Iker Fimbres, también serían altas de Chivas para el Clausura 2026.

Altas Chivas:

Brian Gutiérrez

Ricardo Marín

Posibles altas Chivas

Ángel Sepúlveda

Daniel Aceves

Iker Fimbres

¡Refuerzo rojiblanco! ⚽️🐐



Brian Gutiérrez ya es jugador de Chivas y llega con ilusión, talento y mucha proyección rumbo al Clausura 2026 🔜



El mexicoamericano se suma al mediocampo para aportar calidad y visión bajo el mando de Gabriel Milito✨ pic.twitter.com/nW8bvvLJnQ — Quinto Partido (@quintopartidoof) December 13, 2025

Chivas en el mercado de fichajes: Bajas del Rebaño rumbo al Clausura 2026

En cuanto a las bajas, en el mercado de fichajes de Chivas, Javier Chicharito Hernández y Cade Cowell no continuarán con el Rebaño en el Clausura 2026.

Estos son los jugadores que tampoco seguirían en Chivas para el próximo torneo:

Gilberto Sepúlveda

Alan Mozo

Yael Padilla

Alan Pulido

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026?

Chivas sabía que los movimientos en su mercado de fichajes tenían que ser rápidos, ya que el torneo de Clausura 2026 iniciará muy pronto.

El Clausura 2026 está programado para iniciar el viernes 9 de enero de 2026, fin de semana en el que Chivas se estrenarán en la competencia.