Filipe Luis, director técnico del Flamengo, mandó un mensaje para Cruz Azul previo al cruce que tendrán el próximo diez de diciembre en Qatar en el Derbi de las Américas por la Copa Intercontinental.

Luego de que Flamengo venció a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, se convirtió en el último invitado a la Copa Intercontinental y será el primer obstáculo de Cruz Azul en su búsqueda por llegar a la final contra el PSG.

Aunque Filipe Luis sabe que PSG es el rival a vencer en el torneo, no demerita su encuentro contra la Máquina y por el contrario lo ha puesto como el partido más complicado para el Mengao.

Estratega del Flamengo lanza mensaje previo a su partido contra Cruz Azul

Luego de obtener su boleto a la Copa Intercontinental de la FIFA, el DT del Flamengo fue cuestionado sobre sus expectativas del torneo y aunque reconoció que PSG es el equipo a vencer, aseguró que su partido contra Cruz Azul será el más completo.

“París es el mejor equipo del mundo, pero para mí, el partido más difícil es contra Cruz Azul…”, declaró Filipe Luis, quien guió esta temporada al Flamengo al campeonato de Copa Libertadores y Brasileirao.

Además, el estratega del Mengao aseguró que su equipo ya piensa en el partido contra la Máquina y que uno de sus analistas de video ya se encuentra estudiando al equipo para saber cómo plantearán el encuentro.

Las figuras del Flamengo a las que se tendrá que enfrentar Cruz Azul en el Derbi de las Américas

El que Flamengo ganara tanto la Copa Libertadores como el Brasileirao no es casualidad, pues han conformado uno de los mejores planteles de todo el continente y el valor de su plantilla es más del doble que el de Cruz Azul.

Pedro, Gonzalo Plata, Samuel Lino, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Emerson Royal y Leo Ortiz son algunas de las estrellas con las que cuenta Flamengo en su plantilla, solo por mencionar algunas.

Final de la Copa Libertadores. (Guadalupe Pardo / AP)

Pese a que Cruz Azul también tiene algunos futbolistas de renombre en su plantel como Kevin Mier, Willer Ditta, Erik Lira, José Paradela y Charly Rodríguez, el valor de la plantilla de acuerdo a Transfermarkt es de 82 millones de euros, mientras que la de Flamengo es de 195mde.