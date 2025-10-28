América ha encontrado en los lesionados a su peor enemigo en este cierre del torneo Apertura 2025 en su fase regular y al término del partido contra Mazatlán, Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin encendieron las alarmas en el Nido dado que ambos terminaron con notables molestias que generaron preocupación en el técnico André Jardine.

Pese a eso, en el regreso a los entrenamientos, en América encontraron un poco de respiro al confirmar que los lesionados tienen signos positivos toda vez que Saint-Maximin no sufrió percance alguno que le permita jugar, mientras que Fidalgo requiere descanso y no tiene una lesión como tal, solamente el problema en la rodilla que acarrea a causa de una rotula bipartita. Esto le deja un panorama más claro a Jardine sobre la planificación para los siguientes juegos.

En el caso del Maguito, tienen planeado darle reposo y de la mano con su rehabilitación, ayudarlo a llegar al 100 por ciento en lo físico a la Liguilla, por lo que no entraría en la convocatoria para enfrentar a León, caso contrario a Allan Saint-Maximin, quien no tendría problema alguno previo a este compromiso.

Alejandro Zendejas y Isaías Violante dan buenas noticias en América

Otros dos lesionados en América dieron buenas noticias en el inicio de esta semana; Alejandro Zendejas e Isaías Violante ya hicieron trabajo en cancha, lo que deja ver que tienen una evolución favorable en sus problemas musculares. De seguir así, podrían ir al menos a la banca frente a La Fiera el siguiente sábado.

En estos casos, el cuerpo técnico de América los observará a lo largo de la semana para cerciorarse de que no haya recaídas toda vez que ni Alejandro Zendejas ni Isaías Violante serán apresuraros en su recuperación a sabiendas de que la Liguilla está cada vez más cerca y la prioridad es que todos lleguen recuperados a la fase final del campeonato.

El que todavía no se acerca el alta médica es la Pantera Zúñiga. En su caso, le faltan como mínimo un par de semanas más para completar la recuperación del desgarre que sufrió y será hasta los cuartos de final cuando pueda volver a ser tomado en cuenta.

-Álvaro Fidalgo descartado contra León. Una operación no es ni siquiera una opción a considerar dado que no hay una lesión como tal que corregir.



Henry Martín sigue en terapia con América

En el caso particular de Henry Martín, todavía no hace el entrenamiento completo al parejo de sus compañeros. Este lunes, volvió a tener terapia y después de ella, se integró para hacer parte de la práctica con el resto del plantel de América.

El alta médica todavía no llega para Henry Martín, quien ha tenido un semestre complicado debido a que las lesiones no le han permitido tener los minutos que quisiera con América y por ende, también se ha alejado de la Selección Mexicana a meses del Mundial.

De tal forma, América parece empezar a ver algo de luz al final del túnel con los lesionados. La pausa por la siguiente Fecha FIFA sumada a la semana sin partido que tendrá por el Play In será fundamental para recuperar a sus bajes y con ello, tener plantel completo para ir en busca de un nuevo título.