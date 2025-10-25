Allain Saint-Maximin, el bombazo del América en el Apertura 2025 de la Liga MX, salió rengueando tras el duelo vs Mazatlán; te contamos qué le pasó al futbolista francés.

Después de tener un arranque espectacular con el América, Allan Saint-Maximin ha perdido protagonismo en la Liga MX, y en el duelo contra Mazatlán salió rengueando de la cancha.

¿Qué le pasó a Allan Saint-Maximin en el partido Mazatlán vs América?

Allan Saint-Maximin ingresó de cambió en el partido del América contra Mazatlán, con el objetivo de buscar el empate en la cancha del Estadio El Encanto.

Poco más de 20 minutos jugó el bombazo del América, Allan Saint-Maximin en el duelo ante Mazatlán, y aunque tuvo algunos destellos de su calidad, lo que más atrajo la atención fue que salió rengueando de la cancha.

Se desconoce la gravedad de la posible lesión que sufrió Allan Saint-Maximin, quien antes, en el partido de la Jornada 12 contra Santos, fue sustituido por molestias en su pierna derecha.

¿Qué dijo el América sobre la posible lesión de Allan Saint-Maximin?

Hasta el momento, el Club América no ha informado acerca de la posible lesión de Allan Saint-Maximin, por lo que las siguientes horas serán vitales para conocer el futuro inmediato del bombazo francés.

Cabe señalar que Allan Saint-Maximin no fue el único jugador del América que tuvo problemas físicos en el partido ante Mazatlán.

Álvaro Fidalgo, el estelar español del América, salió de cambio debido a una lesión que impidió seguir en la cancha contra el Mazatlán.

¿Cuáles son los números de Allan Saint-Maximin en la temporada con el América?

Allan Saint-Maximin suma 493 minutos con el América, equipo en el que deslumbró anotando dos goles en sus primeros partidos con la playera azulcrema.

Sin embargo, el bombazo del América ha perdido continuidad y en 3 de los 4 partidos más recientes del equipo, no ha superado los 30 minutos en la cancha.

¿Cuándo vuelven a jugar el América y Allan Saint-Maximin en la Liga MX?

Allan Saint Maximin y el América enfrentarán en la Jornada 16 de la Liga MX a León de James Rodríguez.

El América se ha rezagado en la pelea por el liderato de la Liga MX, pero es amplio favorito para vencer al equipo León.