Después de una novela, Brian Rodríguez renovó con América, con eso, tuvo una gran mejora salarial y entró al top 5 de mejores pagados del club. Sí, es mucho dinero de diferencia.

Sin duda, América es uno de los equipos que mejor pagan de la Liga MX, se pueden dar ese lujo y por eso los jugadores quieren ir al Nido, y ya no salir.

De hecho, en el futbol mexicano se mueven enormes cantidades dinero. Tan solo veamos, el mejor pagado de toda la Liga MX es Sergio Canales con 5 millones de dólares anuales.

El equipo que más gasta en salarios es Tigres, paga a sus futbolistas un promedio de 800 mil dólares y su masa total es de 21 millones de dólares. Luego sigue Monterrey y en tercer lugar están las Águilas.

¿Qué jugador es el mejor pagado del América? Brian Rodríguez escala posiciones tras renovación

En un programa del Diario Récord, dieron a conocer el top 5 de mejores pagados del América. Antes de conocerlo nos enfocaremos en Brian Rodríguez.

El uruguayo tuvo muchas ofertas, se habló que pudo salir a Arabia Saudita y Europa. Al final, el América no dejó ir a Brian Rodríguez y su representante presionó al club.

Lograron que Rodríguez tuviera un aumento de entre el 20 y el 30% en su salario. Lo que lo convirtió en el quinto mejor pagado de toda la plantilla.

Brian Rodríguez con América (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Es justo? El top 5 de mejores pagados del América

Aquí se puede abrir un debate, pues algunos jugadores que contribuyen más, podrían estar en un lugar más alto. Lo que sí, es que el mejor pagado del América y por mucho es Saint Maximin.

Este el top 5 de mejores pagados del América:

Saint Maximin Henry Martín Chiquito Sánchez Alejandro Zendejas Brian Rodríguez

Seguramente, la polémica está en lugar que ocupa Zendejas, siendo clave fundamental en el tricampeonato de las Águilas.