Falta menos de un mes para que inicie el Mundial 2026, evento deportivo que tiene como sedes: México, Canadá y Estados Unidos.

En tanto que el 15 de mayo arrancará la temporada de huracanes por lo que aficionados y jugadores se preguntan cómo estará el clima durante el Mundial 2026.

La respuesta llega de la asociación de científicos World Weather Attribution (WWA), quienes mediante un estudio determinaron que habrá temperaturas extremas y humedad en partidos que se desarrollarán en Estados Unidos.

Temperaturas extremas y humedad para partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos

Tomando en cuenta los horarios de los 104 encuentros de la competición y el comportamiento del clima en los últimos días, se concluyó que 26 partidos del Mundial 2026 se disputaran con una temperatura de al menos 26 °C. de globo de bulbo húmedo, en Estados Unidos.

De estos, nueve encuentros se jugarían sin refrigeración lo que pone en riesgo a jugadores y a la multitud.

Científicos califican como peligrosos los partidos al aire libre que se desarrollarán en estadios de:

Miami

Kansas City

Nueva York

Nueva Jersey

Filadelfia

Asimismo, se prevé que cinco partidos se disputen cuando el índice WBGT sea de 28 grados, lo que equivale a unos 38 grados en calor seco ó 30 grados en condiciones de alta humedad.

Selección futbol (Imagen ilustrativa) (Isaac Ortiz / Mexsport)

FIFA toma medidas de seguridad para proteger a jugadores y aficionados de temperaturas extremas y humedad

Derivado del estudio de la WWA, FIFA trabaja con autoridades y médicos para garantizar el bienestar de todas las personas que asistirán al Mundial 2026.

Su plan de contingencia se basa en vigilar el índice WBGT, métrica que combina calor y humedad para evaluar el estrés térmico real sobre el cuerpo.

Cuando el marcador llega a los 28 grados centígrados se activa una alerta de seguridad. Al alcanzar los 32 grados centígrados se tomarán medidas de emergencia obligatorias.

Entre las medidas de seguridad y prevención destacan:

Pausas de hidratación de al menos tres minutos

Instalación de banquillos climatizados en estadios al aire libre

Refugios térmicos

Con información de El Universal