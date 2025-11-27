Esta semana inicia la liguilla del futbol mexicano, luego de más de dos semanas de haber parado la actividad y uno de los cruces que tendremos en cuartos de final del Apertura 202 será el de Chivas vs Cruz Azul.

Los partidos entre Chivas y Cruz Azul se jugarán el jueves 27 de noviembre a las 8:07pm en el Estadio Akron mientras que la vuelta se jugará el domingo 30 de noviembre a las 7pm en el Estadio Olímpico Universitario.

Ambos equipos han protagonizado en los últimos años partidos de alto calibre y por eso desde hace algunos torneos han querido convertirlo en un clásico y ya hasta le encontraron un nombre “El Clásico de la Honestidad”.

¿El Clásico Honesto? Inventan nuevo término para el Chivas vs Cruz Azul y tiene que ver el América

Esta liguilla del Apertura 2025 nos trae un nuevo cruce entre Chivas y Cruz Azul en liguilla, rivalidad que ambas aficiones ya han bautizado como el Clásico de la Honestidad y para algunos como “El nuevo clásico nacional”.

Siendo el primero el que llama la atención porque el surgimiento de este nombre tiene que ver con el América, el equipo que más títulos ha ganado en la Liga MX, con 41 trofeos oficiales y el rival de Chivas.

Las razones que llevaron a las aficiones a nombrar este enfrentamiento como el Clásico de la Honestidad es porque después del América son los dos equipos que más títulos han ganado con 26 tantos.

Mañana se juega la primera edición del clásico honesto, también llamado el nuevo clásico nacional. ¿Por qué? Sencillo, se enfrentan los 2 equipos con más títulos oficiales ganados honestamente, compartiendo la cima Cruz Azul y Chivas con 26 🙂‍↕️ pic.twitter.com/1YFW7BiRw4 — El Hincha Azul (@ElHinchaAzulMx) November 26, 2025

Para los fans los títulos de las Águilas no fueron ganados de manera “honesta” por lo que para ellos no cuentan mientras que los de sus respectivos equipos sí y por ello decidieron ponerle ese nombre a su duelo.

Historial de enfrentamientos entre Chivas y Cruz Azul en la Liga MX

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán esta semana en busca de conseguir el pase a las semifinales del Apertura 2025, un enfrentamiento en el que la balanza en el historial se inclina ligeramente a favor de la Máquina.

En total los dos equipos se han enfrentado en un total de 65 partidos entre fase regular y liguilla, siendo Cruz Azul el que ha ganado 22 de esos, Chivas ha ganado 19 y han empatado en 24 ocasiones.