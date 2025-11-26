Chivas vs Cruz Azul cierran la fase de ida de los cuartos de final de la Liga MX, partido sobre el que te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones.

Chivas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de cuartos de final de Liga MX

El pronóstico del partido Chivas vs Cruz Azul es triunfo de 2-1 para el Rebaño tapatío, que llega en un gran momento a los cuartos de final de la Liga MX.

Chivas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones de los cuartos de final de Liga MX

Chivas buscará aprovechar su localía y su buen momento, para ganar el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX sobre Cruz Azul. Duelo que encararía con esta posible alineación.

Portero

“Tala” Rangel

Defensas

Gilberto Sepúlveda

Bryan González

José Castillo

Daniel Aguirre

Medios

Luis Romo

Omar Govea

Efraín Álvarez

Richard Ledezma

Delanteros

Roberto Alvarado

Armando González

Cruz Azul saltaría a la cancha del Estadio Akron con esta posible alineación, para buscar un buen resultado ante Chivas.

Portero

Andrés Gudiño

Defensas

Jorge Sánchez

Walter Piovi

Willer Ditta

Jesús Orozco

Rodolfo Rotondi

Medios

Erik Lira

Charly Rodríguez

José Paradela

Mateusz Bogusz

Delantero

Gabriel Fernández

Chivas vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El jueves 27 de noviembre se jugará el partido de ida de los cuartos de final, Chivas vs Cruz Azul, cotejo que se celebrará en el Estadio Akron.

A las 20:07 horas, tiempo del centro de México, se jugará el partido de ida de los cuartos de final, Chivas vs Cruz Azul.

Chivas vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Cruz Azul, en la ida de los cuartos de final de la Liga MX.

El partido de vuelta, Cruz Azul vs Chivas, se jugará el domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico niversitario.