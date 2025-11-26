Chivas vs Cruz Azul cierran la fase de ida de los cuartos de final de la Liga MX, partido sobre el que te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones.
Chivas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de cuartos de final de Liga MX
El pronóstico del partido Chivas vs Cruz Azul es triunfo de 2-1 para el Rebaño tapatío, que llega en un gran momento a los cuartos de final de la Liga MX.
Chivas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones de los cuartos de final de Liga MX
Chivas buscará aprovechar su localía y su buen momento, para ganar el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX sobre Cruz Azul. Duelo que encararía con esta posible alineación.
Portero
“Tala” Rangel
Defensas
- Gilberto Sepúlveda
- Bryan González
- José Castillo
- Daniel Aguirre
Medios
- Luis Romo
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Richard Ledezma
Delanteros
- Roberto Alvarado
- Armando González
Cruz Azul saltaría a la cancha del Estadio Akron con esta posible alineación, para buscar un buen resultado ante Chivas.
Portero
- Andrés Gudiño
Defensas
- Jorge Sánchez
- Walter Piovi
- Willer Ditta
- Jesús Orozco
- Rodolfo Rotondi
Medios
- Erik Lira
- Charly Rodríguez
- José Paradela
- Mateusz Bogusz
Delantero
- Gabriel Fernández
Chivas vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX
El jueves 27 de noviembre se jugará el partido de ida de los cuartos de final, Chivas vs Cruz Azul, cotejo que se celebrará en el Estadio Akron.
A las 20:07 horas, tiempo del centro de México, se jugará el partido de ida de los cuartos de final, Chivas vs Cruz Azul.
Chivas vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX
La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Cruz Azul, en la ida de los cuartos de final de la Liga MX.
El partido de vuelta, Cruz Azul vs Chivas, se jugará el domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico niversitario.
- Partido: Chivas vs Cruz Azul
- Fase: Partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX
- Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025
- Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video