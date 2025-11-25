América recibirá a Rayados en el partido de vuelta de cuartos de final el sábado 29 de noviembre, situación que abrió camino a una nueva novela de la Liga MX, pues las Águilas habrían cambiado a su favor los horarios; te damos la explicación.

Debido a que Cruz Azul eligió jugar su partido de vuelta ante Chivas el domingo 30 de noviembre, la situación para el América se complicó.

Liga MX: ¿América cambió los horarios de la Liguilla?

Con el partido de Cruz Azul en la misma ciudad, y con un concierto programado muy cerca del escenario donde juega América, las Águilas tuvieron que cambiar su día de juego al sábado, pues de lo contrario tendría que haber salido de la Ciudad de México.

Así que, la nueva novela de la Liga MX se desarrolla alrededor de la teoria de que, el América habría cambaado los horarios a su favor para jugar en su cancha el sábado 29 de noviembre.

¿Qué evento habrá el dia que debía jugar el América como local?

El domingo 30 de noviembre, el cantante Junior H realizará un concierto en la Plaza de Toros México, por lo que América habría tenido que jugar muy temprano su partido para cumplir con las horas reglamentarias entre ambos eventos.

Sin embargo, eso era un requisito salvable para el América, pero que dos partidos se realizaran en la Ciudad de México el mismo día no era posible, por lo que las Águilas habrían volado alto para pedir el cambio.

¿Por qué no podía jugar América como local el mismo día que Cruz Azul?

De acuerdo con un comunicado oficial, la Liga MX aseguró que fue por una “causa de fuerza mayor” que se cambiaron los horarios de los cuartos de final, que permitieron al América jugar el partido de vuelta el sábado 29 de noviembre a las 17 horas.

Fue la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, la que solicitó a la Liga MX que no coincidieran en un solo día los partidos de local de América y Cruz Azul.

Garantizar los operativos de seguridad de ambos eventos fue el argumento de las autoridades para solicitar el cambio.

En ese sentido, se buscó disponer del número adecuado y necesario de elementos de seguridad pública para los partidos de América y Cruz Azul.