Chivas vs Cruz Azul protagonizarán el cierre de la fase de ida de los cuartos de final de la Liga MX; te compartimos la fecha, horario y dónde ver el partido.

El partido Chivas vs Cruz Azul será el último en jugarse en la ida de los cuartos de final de la Liga MX, rumbo al campeonato del Apertura 2025.

Partido: Chivas vs Cruz Azul

Fase: Partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025

Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Cruz Azul: Fecha para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El jueves 27 de noviembre se jugará el partido de ida de los cuartos de final, Chivas vs Cruz Azul, duelo que se celebrará en el Estadio Akron.

Chivas vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

A las 20:07 horas, tiempo del centro de México, se jugará el partido de ida de los cuartos de final, Chivas vs Cruz Azul.

Chivas vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Cruz Azul, en la ida de los cuartos de final de la Liga MX.

Partido: Chivas vs Cruz Azul

Fase: Partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025

Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegó Chivas a los cuartos de final de la Liga MX vs Cruz Azul?

Chivas tuvo un gran cierre de temporada regular en el Apertura 2025, que le permitió calificar de manera directa a los cuartos de final de la Liga MX vs Cruz Azul.

Con 29 puntos, Chivas terminó como sexto lugar en el Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que desde ese sitio enfrentará a Cruz Azul en los cuartos de final.

Chivas está obligado a ganar a Cruz Azul en el marcador global para avanzar a las semifinales de la Liga MX.

¿Cómo llegó Cruz Azul a los cuartos de final de la Liga MX?

Cruz Azul desaprovechó la oportunidad de quedar como líder de la Liga MX, debido a la derrota que sufrió en la Jornada 17 del Apertura 2025.

Así, Cruz Azul clasificó a cuartos de final como tercer lugar de la Liga MX con 36 puntos, por lo que es ligero favorito sobrte Chivas.