Rumbo al Mundial 2026, en los alrededores de una de las sedes en Jalisco se han encontrado al menos 456 bolsas con restos humanos; esto se sabe del hallazgo cerca del estadio Akron.

El hallazgo ha sido reportado por las madres buscadoras de Jalisco, entre ellos los colectivos Guerreros Buscadores y Manos Buscadoras, quienes han dado a conocer las diversas fosas.

Hallan 456 bolsas con restos humanos cerca del estadio Akron; esto se sabe (Colectivo Manos Buscadoras)

Para Aristegui Noticias, José Servín García, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, confirmó la cifra de 456 bolsas con restos humanos en puntos cercanos al estadio Akron, sede del Mundial 2026.

Acorde con lo mencionado, desde 2022 están trabajando en la zona de Zapopan, por lo que los 456 restos humanos han sido localizados en el área pero en diferentes fechas.

Las otras zonas en donde los colectivos de búsqueda hallaron bolsas con restos humanos son:

Nextipac

Plan de la Noria

Arroyo Hondo

Las Agujas

Sin embargo, sólo en Las Agujas, Zapopan encontraron 290 bolsas con restos humanos, tras el comienzo de una obra; los colectivos identificaron tres bolsas con restos humanos de manera inmediata.

Los colectivos apuntan que las 456 bolsas con restos humanos van desde cuerpos completos hasta partes del cuerpo y osamentas.

Además de que algunos fueron encontrados dentro de un panteón cercano al estadio Akron, aunque no mencionan de cuál se trata.