Gabón quedó eliminado de la Copa Africana de Naciones desde la fase de grupos y su desastrosa participación desató una férrea reacción por parte del gobierno del país africano, que impuso duras sanciones a los jugadores.

Gabón perdió los tres partidos que disputó en la Copa Africana de Naciones, encajó siete goles y apenas pudo convertir tres.

Fue a través de un comunicado que el Gobierno de Gabón explicó la molestia con los jugadores, pues no cumplieron con las expectativas y deshonraron a la nación.

El comunicado del gobierno de Gabón para explicar su molestia con la selección

A través de un comunicado, el gobierno de Gabón expuso su sentir con la desastrosa actuación de su selección en la Copa Africana de Naciones.

“El Gobierno considera que los hechos ocurridos van en contra del espíritu de responsabilidad y ejemplaridad que debe representar la Selección Nacional”, se lee en el comunicado.

Además, el ministro interino de Deportes del país, Simplice-Désiré Mamboula, habría hecho un anuncio en televisión nacional, en el que explicó la suspensión de Gabón. Además, Pierre Émerick Aubameyang y Bruno Ecuélé Manga quedaron fuera del equipo.

La molestia con Pierre Émerick Aubameyang surgió porque el gabonés no participó en el último partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil.

Para el gobierno de Gabón existió una falta de responsabilidad por parte de los seleccionados, quienes en semanas anteriores también quedaron fuera del Mundial 2026.

Adiós al entrenador y al cuerpo técnico, la fuertes sanciones del gobierno de Gabón contra su selección

El entrenador Thierry Mouyouma también terminó su ciclo al frente de la selección de Gabón.

“Dada la vergonzosa actuación de las Panteras en la Copa Africana de Naciones, el gobierno ha decidido disolver el cuerpo técnico, suspender a la selección nacional hasta nuevo aviso y excluir a los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang”, explicó el ministro de Deportes en funciones, Simplice-Desire Mamboula.