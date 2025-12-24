Un momento histórico se vivió este miércoles 24 de diciembre durante la Copa Africana 2025 toda vez que el apellido Zidane volvió a las raíces toda vez que Luca, el hijo de Zinedine, jugó en el arco de la Selección de Argelia durante el partido en el que se impusieron de manera contundente en contra de su similar de Sudán en un juego donde, además, el guardameta colgó el cero.

Cabe recordar que Zinedine Zidane es uno de los referentes históricos del futbol en Francia, pero también tiene ascendencia argelina dada la nacionalidad de sus padres, los cuales debieron abandonar Argelia en medio de la guerra de independencia del país y hoy, su hijo Luca, jugó en la Copa Africana 2025 bajo la bandera de esta Selección.

Es importante mencionar que si bien, este fue el primer luego de Luca Zidane en la Copa Africana 2025, no representó su debut en con la Selección de Argelia toda vez que este sucedió el pasado mes de octubre, cuando su representativo nacional se midió ante Uganda.

¿Cómo quedó Argelia vs Sudán en la Copa Africana 2025?

En la actividad del Grupo E de la Copa Africana 2025, Argelia le ganó con solvencia y contundencia a Sudán por marcador de 3-0. La figura del partido fue el mediocampista Riyad Mahrez, quien se despachó con un doblete, mientras que, en la recta final del partido, Ibrahim Maza puso las cifras definitivas en el marcador.

Con esto, Argelia tomó el liderato de su sector en la Copa Africana 2025 empatada en puntos con Burkina Faso, pero con una mejor diferencia de goles. En tanto, Sudán quedó como último lugar por este mismo criterio toda vez que Guinea Ecuatorial perdió 2-1 en su partido de debut en esta competencia avalada por la FIFA.

Cabe mencionar que Argelia es una de las selecciones favoritas para competir por el título de la Copa Africana 2025, un certamen que también toman muy en serio como preparación para el Mundial 2026, donde compartirán grupo con Argentina, Jordania y Austria.

¿Cuándo vuelve a jugar Luca Zidane con Argelia en la Copa Africana 2025?

El siguiente partido de Luca Zidane con la Selección de Argelia en la Copa Africana 2025 tendrá lugar el próximo domingo 28 de diciembre en contra de Burkina Faso. En caso de ganar, darán un importante paso con miras a la siguiente ronda del certamen e incluso, podrían asegurar el boleto si esa victoria se combina con un empate entre Guinea Ecuatorial y Sudán.

Luca Zidane buscará ser un factor importante para que, en este encuentro, Argelia tenga tranquilidad en el arco y vuelva a sumar tres puntos que lo enfilen a la siguiente ronda de la Copa Africana 2025. Además, el arquero busca también ganarse su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que aspira a mostrar un nivel sumamente competitivo.