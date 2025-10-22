En una semana de mucho movimiento por el Gran Premio de México de la F1, el automovilismo nacional ha recibido otra grata noticia, pues Daniel Suárez ya tiene nuevo equipo en la NASCAR Cup Series.

Daniel Suárez, logró cerrar un acuerdo con otro equipo tras su inminente salida de Trackhouse Racing. Con esto, el piloto mexicano seguirá compitiendo en la NASCAR Cup Series.

Hace unos meses, el piloto regio hizo vibrar el Autódromo Hermanos Rodríguez con su espectacular remontada en la NASCAR Xfinity Series que lo hizo ganar en su casa y frente a su gente.

Daniel Suárez ya tiene nuevo equipo en la NASCAR Cup Series

A través de diversas publicaciones en redes sociales, se ha confirmado que Daniel Suárez ya tiene nuevo equipo en la NASCAR Cup Series y se trata de Spire Motorsports.

Después de cinco temporadas con Trackhouse Racing, Daniel Suárez asumirá un nuevo reto en su carrera con Spire Motorsports y conducirá el Chevrolet No.7 en la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series.

En un dato curioso, Spire Motorsports es propiedad de de Jeff Dickerson y Dan Towriss, un nombre que seguro le suena a muchos amantes del automovilismo, pues es director de Cadillac, la nueva escudería de Checo Pérez.

“El crecimiento de Spire en los últimos años es impresionante. Es algo que les he comentado a todos los miembros con los que habló en Spire Motorsports. Estoy seguro de que no soy el único que lo ve, y estoy emocionado de formar parte de ello. Quiero ser parte de ese crecimiento y espero usar mi experiencia para ayudar a mi equipo ya toda la compañía a seguir creciendo”, mencionó Suárez en su presentación.

¿Cuándo debutará Daniel Suárez con Spire Motorsports?

Aunque apenas se anunció su llegada a Spire Motorsports, Daniel Suárez ya tiene marcado en su calendario la que será su primera aparición en la NASCAR Cup Series con este equipo.

De acuerdo con el calendario, Daniel Suárez estará presente con Spire Motorsports a partir de la Daytona 500 de la NASCAR Cup Series el 15 de febrero de 2026.

Desafortunadamente, el Autódromo Hermanos Rodríguez no formará parte del calendario de la competición en la temporada 2026, sin embargo, podrían volver en 2027.