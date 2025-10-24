El futuro de Eduardo la “Chofis” López aún está en el aire luego de que Pachuca le rescindió el contrato, pero pese a ello, se reveló que el futbolista mexicano tiene posibilidades de continuar su carrera profesional en el futbol de Arabia Saudita.

Tras el anuncio de Pachuca en el que desvincularon a la Chofis López del club por común acuerdo, varios reportes confirmaron que un equipo de Arabia Saudita tiene interés en fichar al mexicano.

La intención del equipo de Arabia Saudita no es nueva, pues en el arranque del Apertura 2025 de la Liga MX, el mismo equipo intentó llevarse al jugador mexicano, pero finalmente se decantaron por otro jugador.

Pese a que en ese momento no se logró el fichaje de la Chofis López, la directiva del club árabe, que no se reveló que equipo era, no cortó totalmente la relación con el entorno del ex de Chivas y ahora volvieron a abrir conversaciones.

¿Jugará con Cristiano Ronaldo? Revelan que futuro de la Chofis López estaría en Arabia Saudita

Luego de que la Chofis López rescindió su contrato con el Pachuca antes de terminar el Apertura 2025 de la Liga MX, el ex de Chivas se quedó con su carta, por lo que puede negociar con cualquier club como jugador libre.

Sin embargo, la Chofis López no podrá unirse a la plantilla de ningún equipo pese al interés de Arabia Saudita hasta que se abra la ventana de transferencias de invierno, que es cuando los equipos pueden fichar jugadores.

Mientras tanto, el jugador mexicano entrenará por su cuenta para no perder condición física y a la espera de que se abra una nueva oportunidad, ya sea en el futbol de Arabia Saudita o el futbol mexicano.

¿Cómo le fue a la Chofis López con el Pachuca?

La Chofis López si tuvo actividad con Pachuca en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Pero la Chofis López solo participó en 4 juegos y en ninguno fue titular con los Tuzos, además de que sumó 83 minutos sin actividad.