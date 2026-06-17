Escocia vs Marruecos se enfrentan en su primer partido del Grupo C en el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 19 de junio a las 16 horas.

Partido: Escocia vs Marruecos

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 19 de junio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gillette Stadium

Transmisión: ViX

Escocia vs Marruecos: Día del partido del Grupo C del Mundial 2026

El viernes 19 de junio de 2026 será el partido Escocia vs Marruecos del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo C.

Escocia vs Marruecos: Hora para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026

Escocia vs Marruecos iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en el Gillette Stadium, de Boston, Estados Unidos.

Escocia vs Marruecos: Canal para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026

Escocia vs Marruecos podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Escocia vs Marruecos

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 19 de junio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gillette Stadium

Transmisión: ViX

Escocia vs Marruecos: A qué hora y dónde ver el partido del Grupo C del Mundial 2026. (Mosa'ab Elshamy / AP)

¿En qué grupo se encuentran Escocia y Marruecos en el Mundial 2026?

Escocia y Marruecos se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Escocia y Marruecos comparten el Grupo C junto a Brasil y Haití, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.