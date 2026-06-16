Suiza vs Bosnia se enfrentan en su segundo partido del Grupo B en el Mundial 2026. Transmite ViX a las 13 horas.
- Partido: Suiza vs Bosnia
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Jueves 18 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inglewood, California
- Transmisión: ViX
Suiza vs Bosnia: ¿Cuándo ver el partido del Grupo B del Mundial 2026?
El jueves 18 de junio de 2026 será el partido Suiza vs Bosnia del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo B.
Suiza vs Bosnia: ¿Dónde ver el partido del Grupo B del Mundial 2026?
Suiza vs Bosnia iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en Inglewood, California.
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El partido podrá verse a través de ViX.
- Partido: Suiza vs Bosnia
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Jueves 18 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inglewood, California
- Transmisión: ViX
¿Cómo quedaron Suiza y Bosnia en su debuten el Mundial 2026?
Suiza y Bosnia debutaron en el Mundial 2026, ante Canadá y Catar, respectivamente.
El viernes 12 de junio, Bosnia y Canadá empataron 1-1, mientras que Suiza vs Catar también igualaron a un gol el sábado 13 de junio.