Suiza vs Bosnia se enfrentan en su segundo partido del Grupo B en el Mundial 2026. Transmite ViX a las 13 horas.

  • Partido: Suiza vs Bosnia
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Jueves 18 de junio del 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Inglewood, California
  • Transmisión: ViX
Suiza busca trascender en el Mundial 2026
Suiza busca trascender en el Mundial 2026 (Peter Klaunzer / AP)

Suiza vs Bosnia: ¿Cuándo ver el partido del Grupo B del Mundial 2026?

El jueves 18 de junio de 2026 será el partido Suiza vs Bosnia del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo B.

Suiza vs Bosnia: ¿Dónde ver el partido del Grupo B del Mundial 2026?

Suiza vs Bosnia iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en Inglewood, California.

El partido podrá verse a través de ViX.

  • Partido: Suiza vs Bosnia
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Jueves 18 de junio del 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Inglewood, California
  • Transmisión: ViX
Bosnia elimina a Italia y se mete al Mundial 2026
Bosnia eliminó a Italia para clasificar al Mundial 2026 (Armin Durgut / AP)

¿Cómo quedaron Suiza y Bosnia en su debuten el Mundial 2026?

Suiza y Bosnia debutaron en el Mundial 2026, ante Canadá y Catar, respectivamente.

El viernes 12 de junio, Bosnia y Canadá empataron 1-1, mientras que Suiza vs Catar también igualaron a un gol el sábado 13 de junio.