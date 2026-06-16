Chequia y Sudáfrica continúan su participación en el Grupo I del Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 18 de junio a las 10 horas.

Partido: Chequia y Sudáfrica

Fase: Fase de grupos

Fecha: Jueves 18 de junio del 2026

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Atlanta

Transmisión: ViX

Chequia busca llegar lejos en el Mundial 2026 (Petr David Josek / AP)

Chequia vs Sudáfrica: Hora para ver el partido del Grupo A del Mundial 2026

El jueves 18 de junio de 2026 será el partido Chequia y Sudáfrica del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo A.

Chequia vs Sudáfrica: Canal para ver el partido del Grupo A del Mundial 2026

Chequia y Sudáfrica iniciará a las 10 horas, tiempo del centro de México en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Chequia y Sudáfrica

Fase: Fase de grupos

Fecha: Jueves 18 de junio del 2026

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Atlanta

Transmisión: ViX

Sudáfrica debutó en el Mundial 2026 ante México (@BafanaBafana)

¿Cómo quedaron Chequia y Sudáfrica en su debut en el el Mundial 2026?

Chequia y Sudáfrica debutaron en el Mundial 2026 el jueves 11 de junio, como parte del Grupo A de la competencia.

Chequia se midió con la selección de Corea del Sur, mientras que Sudáfrica inauguró el Mundial 2026 ante México en el Estadio Ciudad de México.