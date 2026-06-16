Chequia y Sudáfrica continúan su participación en el Grupo I del Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 18 de junio a las 10 horas.
- Partido: Chequia y Sudáfrica
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Jueves 18 de junio del 2026
- Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Atlanta
- Transmisión: ViX
Chequia vs Sudáfrica: Hora para ver el partido del Grupo A del Mundial 2026
El jueves 18 de junio de 2026 será el partido Chequia y Sudáfrica del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo A.
Chequia vs Sudáfrica: Canal para ver el partido del Grupo A del Mundial 2026
Chequia y Sudáfrica iniciará a las 10 horas, tiempo del centro de México en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.
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El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Chequia y Sudáfrica
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Jueves 18 de junio del 2026
- Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Atlanta
- Transmisión: ViX
¿Cómo quedaron Chequia y Sudáfrica en su debut en el el Mundial 2026?
Chequia y Sudáfrica debutaron en el Mundial 2026 el jueves 11 de junio, como parte del Grupo A de la competencia.
Chequia se midió con la selección de Corea del Sur, mientras que Sudáfrica inauguró el Mundial 2026 ante México en el Estadio Ciudad de México.