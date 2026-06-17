Turquía vs Paraguay se enfrentan en su primer partido del Grupo D en el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 19 de junio a las 21 horas.

Partido: Turquía vs Paraguay

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 19 de junio del 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Levi’s Stadium

Transmisión: ViX

Turquía vs Paraguay: Día del partido del Grupo D del Mundial 2026

El viernes 19 de junio de 2026 será el partido Turquía vs Paraguay del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo D.

Turquía vs Paraguay: Hora para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026

Turquía vs Paraguay iniciará a las 21 horas, tiempo del centro de México en el Levi’s Stadium, de California, Estados Unidos.

Turquía vs Paraguay: Canal para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026

Turquía vs Paraguay podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Turquía vs Paraguay

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 19 de junio del 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Levi’s Stadium

Transmisión: ViX

Turquía vs Paraguay: Fecha, hora y canal para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026. (MEXSPORT / Richard Callis)

¿En qué grupo se encuentran Turquía y Paraguay en el Mundial 2026?

Turquía y Paraguay se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Turquía y Paraguay comparten el Grupo D junto a Estados Unidos y Australia, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.