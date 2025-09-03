Memo Ochoa se habría quedado sin opciones de continuar con su carrera en el futbol europeo y ya se le han abierto algunas alternativas en la Liga de Expansión MX.

Tras su fallida llegada al Burgos CF, Memo Ochoa tiene que apresurarse y encontrar un equipo que le permita tener actividad regular, por lo que se ha revelado que equipos de la Liga de Expansión MX podrían aceptarlo en su plantilla.

Javier Aguirre sigue de cerca lo que pueda suceder con el experimentado arquero mexicano, ya que reportes indican que el DT de la Selección Mexicana ve en Ochoa un elemento valioso de cara al Mundial 2026.

Memo Ochoa terminaría su carrera en la Liga de Expansión

Memo Ochoa vive un momento de incertidumbre en su carrera. Aunque parecía un hecho su llegada al Burgos CF, las negociaciones se cayeron por completo y ahora su destino podría estar en la Liga de Expansión.

De acuerdo con información de Álvaro Morales, tres equipos de la Liga de Expansión MX no verían con malos ojos integrar a Memo Ochoa a su plantilla para el presente Apertura 2025.

Según lo explicado por el integrante de ESPN, la opción de fichar al portero mexicano es llamativa para los equipos porque es una imagen comercial importante en el futbol mexicano.

Aunque no reveló los nombres de dichos equipos, sus declaraciones demuestran que todavía no están cerradas todas las posibilidades para Ochoa y, al ser agente libre, pronto podría dar el anuncio de su fichaje.

Memo Ochoa con el Club América. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Las opciones de Memo Ochoa en la Liga MX

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Memo Ochoa tiene que encontrar equipo lo más pronto posible y su representante ya ha comenzado a ver opciones en la Liga MX.

Club Querétaro, Club León y Mazatlán FC son las opciones que tendría Memo Ochoa en la Liga MX, aunque todavía no hay nada cerrado con ninguno de estos equipos.

Además, se reveló que antes de la llegada de Keylor Navas a Club Pumas, el equipo universitario habría preguntado por el arquero mexicano, pero él decidió declinar la oferta debido a su fuerte conexión con el Club América.