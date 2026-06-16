El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aclaró el caso del ciudadano de Estados Unidos que fue acusado de abuso sexual infantil. Argumentando que puede que sea inocente.

Petro detalló que tras las investigaciones, todo parece que se trató de un mal entendido y que el bullicio abonó a creer que el hombre estadounidense cometía un acto de abuso infantil.

Gustavo Petro comparte qué pasó con el ciudadano estadounidense acusado de abuso sexual infantil

En redes sociales se viralizó el video de un ciudadano de Estados Unidos, aparentemente abusando de un menor de edad en un balcón de un edificio en Usaquén en Bogotá, Colombia.

El video no solo causó indignación a nivel mundial, sino que las mismas personas que lo grabaron acusaban a gritos el abuso, lo que llevó a la detención del estadounidense.

Ante ello, Gustavo Petro ya declaró sobre el video que causó indignación, argumentando que aunque la investigación sigue, aparentemente no existió ningún delito..

Petro dijo que las acusaciones que llevaron a una trifulca furiosa a señalar el abuso, fue muestra de la tergiversación por medio de redes sociales, donde se acusa colectivamente sin haber intromisión de las autoridades.

Por otra parte, explicó que el ciudadano estadounidense buscaba adoptar a estos menores de edad en Colombia y si se vio en el balcón con el menor, fue porque intentaba ayudarlo porque se le atoró alimento.

“Al parecer no violó [a] ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño”. Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Como Petro dijo que la investigación seguía en curso, dijo que de no encontrarse culpable se deberá devolver sus derechos.

“Transformaron como parece ser el mismo caso del norteamericano supuestamente pedófilo, la realidad por virtualidad. Engaño masivo, colectivo por la manipulación de la conciencia (...) Creo que hemos transformado en pedófilo a alguien que no lo es”. Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Gustavo Petro pide que la terciarización en la adopción en Colombia termine

Gustavo Petro aclaró el tema del ciudadano estadounidense que fue acusado de abuso sexual en Colombia, lo que lo llevó a proclamar sobre la adopción infantil.

Petro argumentó que ante la situación de terciarización que se tiene en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pide que no exista más este modelo de trabajo que hace que instituciones ajenas al gobierno intervengan en los procesos de adopción.

“He pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBD porque el estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia”. Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Gustavo Petro habla de la detención del ciudadano estadounidense que habría abusado de un niño. (@petrogustavo)