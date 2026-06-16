Ya está todo listo para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros. Te damos setlist, horario y telonero.

Los cantantes Carlos Vives y Silvestre Dangond darán un show en vivo en CDMX para todos su fans.

Setlist del concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros

El setlist para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond sería este:

La gota fría

Volví a nacer

La bicicleta

Robarte un beso

Fruta fresca

Pa’ Mayté

Carito

La tierra del olvido

La indiferencia

Canción bonita

Tú o Yo

Cuando no volvamos a encontrar

Las locuras mías

A blanco y negro

Ya no me duele más

Cartagena

Cásate conmigo

Desde el día que te fuiste

BACANO

Justicia

La colegiala

Niégame tres veces

Loco paranoico

Carlos Vives y Silvestre Dangond (Especial)

Horario del concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros

El concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros será el martes 16 de junio en este horario:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Carlos Vives y Silvestre Dangond (Especial)

Telonero para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros

Los invitados especiales para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros serán ChocQuib Town.

Se trata de un grupo colombiano que fusiona ritmos como el hip hop, funk y el reggae.