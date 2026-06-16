Ya está todo listo para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros. Te damos setlist, horario y telonero.
Los cantantes Carlos Vives y Silvestre Dangond darán un show en vivo en CDMX para todos su fans.
Setlist del concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros
El setlist para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond sería este:
- La gota fría
- Volví a nacer
- La bicicleta
- Robarte un beso
- Fruta fresca
- Pa’ Mayté
- Carito
- La tierra del olvido
- La indiferencia
- Canción bonita
- Tú o Yo
- Cuando no volvamos a encontrar
- Las locuras mías
- A blanco y negro
- Ya no me duele más
- Cartagena
- Cásate conmigo
- Desde el día que te fuiste
- BACANO
- Justicia
- La colegiala
- Niégame tres veces
- Loco paranoico
Horario del concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros
El concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros será el martes 16 de junio en este horario:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Telonero para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros
Los invitados especiales para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros serán ChocQuib Town.
Se trata de un grupo colombiano que fusiona ritmos como el hip hop, funk y el reggae.