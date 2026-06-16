Ya está todo listo para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros. Te damos setlist, horario y telonero.

Los cantantes Carlos Vives y Silvestre Dangond darán un show en vivo en CDMX para todos su fans.

Setlist del concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros

El setlist para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond sería este:

  • La gota fría
  • Volví a nacer
  • La bicicleta
  • Robarte un beso
  • Fruta fresca
  • Pa’ Mayté
  • Carito
  • La tierra del olvido
  • La indiferencia
  • Canción bonita
  • Tú o Yo
  • Cuando no volvamos a encontrar
  • Las locuras mías
  • A blanco y negro
  • Ya no me duele más
  • Cartagena
  • Cásate conmigo
  • Desde el día que te fuiste
  • BACANO
  • Justicia
  • La colegiala
  • Niégame tres veces
  • Loco paranoico
Carlos Vives y Silvestre Dangond
Carlos Vives y Silvestre Dangond (Especial)

Horario del concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros

El concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros será el martes 16 de junio en este horario:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente
  • Inicio de concierto: 9:00 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 11:00 de la noche
Carlos Vives y Silvestre Dangond
Carlos Vives y Silvestre Dangond (Especial)

Telonero para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros

Los invitados especiales para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros serán ChocQuib Town.

Se trata de un grupo colombiano que fusiona ritmos como el hip hop, funk y el reggae.