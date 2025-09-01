Memo Ochoa logró asegurar su continuidad en Europa tras confirmar un acuerdo con un histórico del futbol de España.

Después de su salida del AVS de Portugal, Memo Ochoa buscaba un nuevo destino que le permitiera mantenerse activo y seguir con sus aspiraciones de llegar al Mundial 2026.

La transición no fue sencilla, ya que Ochoa enfrentó dificultades para encontrar un equipo que encajara con sus expectativas y necesidades profesionales.

Esta situación incluso provocó que quedara fuera de la última convocatoria de la Selección Mexicana, un hecho que subrayó la importancia de concretar un acuerdo lo más pronto posible.

Confirman que Memo Ochoa tiene arreglo con un histórico de España

Diversos reportes indican que Memo Ochoa seguirá su carrera en Europa con el Burgos CF, equipo histórico del futbol español.

Tras varias semanas de incertidumbre, Memo Ochoa eligió la opción que le permite mantenerse en Europa y continuar su preparación de cara al Mundial 2026.

El arquero ya se encuentra en Burgos para realizar pruebas físicas y médicas, para después firmar su contrato por un año que lo mantendrá en el club hasta junio de 2026.

Esta decisión garantiza su titularidad y le permite adaptarse rápidamente al ritmo competitivo de la Segunda División Española.

Según 365scores, Ochoa recibió ofertas de la MLS, la Liga MX y hasta de destinos poco convencionales como Noruega, optó por un entorno conocido en España, donde puede combinar experiencia y estabilidad.

De esta forma, el veterano arquero sigue con su legado y con el objetivo firme de formar parte de la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

🔒El @Burgos_CF y @yosoy8a alcanzan un acuerdo y el mejicano se unirá al club blanquinegro para esta temporada.



🇲🇽 El jugador se encuentra viajando en estos momentos a Burgos y su incorporación será oficial en breve. pic.twitter.com/nnujDVOW5i — Vive Radio Burgos (@viveradioburgos) September 1, 2025

Memo Ochoa y el sueño de su sexto Mundial

Memo Ochoa eligió continuar en el futbol de Europa, ahora con el Burgos CF, un movimiento que encaja con su idea de mantenerse en el radar competitivo rumbo al Mundial 2026.

El arquero mexicano Memo Ochoa sabe que esa edición tendrá un matiz distinto: no solo sería su sexta Copa del Mundo, también podría ser el momento de despedirse como jugador profesional.

Ochoa sabe que podría estar viviendo los últimos capítulos de su carrera en el máximo escenario, y llegar ahí significaría despedirse dejando un legado poco común en el futbol mexicano y mundial.