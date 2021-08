México.- Debido al mal paso en el Torneo Grita México 2021, el Club Deportivo Guadalajara (Chivas), ya tendría algunas opciones para sustituir a Víctor Manuel Vucetich.

De acuerdo con el periodista Héctor Huerta, las Chivas ya tienen un plan B y un plan C . Y es que los dos principales candidatos serían Jaime Lozano y Diego Alonso.

“Yo sí creo que ellos (Chivas) ya tienen un plan B y un plan C y me parece que andan en el ‘Jimmy’ Lozano, una, y la otra, por lo que me he enterado es Diego Alonso el otro candidato. Entonces, el Guadalajara sí está pensando en cambiar de técnico ahorita aun cuando digan públicamente que no”

Héctor Huerta