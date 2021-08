Cristian ‘Chicote’ Calderón rompió el silencio tras el polémico episodio que protagonizó al discutir con un aficionado de Chivas tras la derrota ante Club León.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el ‘Chicote’ Calderón aceptó que se calentó tras la derrota de Chivas, por lo que ofreció una disculpa.

“A toda mi gente: Anoche me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia, pero sé que no estuvo bien mi reacción, de verdad perdón”

El ‘Chicote’ Calderón aseguró que el mal momento que atraviesa Chivas no se debe a “falta de huevos” el principal reclamo de los fans del Rebaño a los jugadores.

Calderón aprovechó para mandar un mensaje a la afición de Chivas, la cual siempre ha estado y el equipo no ha podido responder como se lo merecen.

“Todos en el equipo sabemos que ustedes siempre han estado ahí para nosotros y no les hemos dado lo que merecen. Estamos dando todo, pero no ha sido suficiente, créanme que por ‘Falta de hue...’ no ha sido”

Cristian Calderón