Mateo Levy, delantero de solamente 18 años formado en Cruz Azul, tuvo que salir en camilla del partido entre Marruecos y México en el Mundial Sub-20 luego de sufrir un duro golpe tras un tiro de esquina.

A pesar de que en los primeros dos partidos del Mundial Sub-20 Mateo Levy no tuvo participación, Eduardo Arce decidió mandarlo de inicio para el partido en busca de sellar el boleto a la siguiente fase.

Sin embargo el canterano de Cruz Azul no pudo completar el partido debido a que en el minuto 27 del primer tiempo sufrió un duro golpe que lo dejó noqueado y por el cual se vivieron momentos de preocupación en el terreno de juego.

🚨¡Se prenden las alarmas! 🚨Mateo Levy queda noqueado en el césped



📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-20 en VIX! 🟠

Revelan estado de salud de Mateo Levy tras salir noqueado del partido en el Mundial Sub-20

Luego de que Mateo Levy quedó desvanecido en el terreno de juego, se encendieron las alarmas tanto en Cruz Azul como en la Selección Mexicana, pues tuvo que ser inmovilizado y retirado en camilla en el partido del Mundial Sub-20.

Sin embargo, a través de sus redes sociales la Selección Mexicana dio a conocer que Mateo Levy ya recuperó el conocimiento y en estos momentos está siendo sometido a estudios correspondientes, pero ya está en compañía de su familia.

Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral en campo, ya recuperó conocimiento y fue trasladado a un hospital para realizarle exámenes correspondientes y donde está acompañado por su familia.



¡Fuerza, Mateo!

Con la victoria de México sobre Marruecos, el Tri se mantuvo con vida en el Mundial Sub-20 y el martes se enfrentará en los octavos de final contra Chile, el anfitrión de la competición, en el Estadio Elías Figueroa Brander.

¿Quién es Mateo Levy? El jugador de Cruz Azul que salió noqueado del partido en el Mundial Sub-20

Nacido en Buenos Aires, Argentina, pero con la nacionalidad de México por parte de sus padres, Mateo Levy es un delantero de 18 años que terminó su formación y debutó con Cruz Azul.

En el torneo Clausura 2024, Mateo Levy debutó en el primer equipo de Cruz Azul bajo las órdenes de Martín Anselmi y formó parte del plantel que llegó a la final contra América en aquel torneo.

En total, el delantero ha participado en 27 partidos con la Máquina, pero debido a que casi siempre lo hace entrando desde el banquillo, únicamente suma 376 minutos disputados y ninguna anotación.