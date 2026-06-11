Raúl Jiménez mira al cielo tras marcar su primer gol en un Mundial por una razón muy especial que conmovió a la afición.

En pleno festejo por su gol en el Mundial 2026, Raúl Jiménez rompió el llanto al homenajear a su padre Raúl Jiménez Vega, tras su muerte el 11 de marzo de 2026.

Por esta razón Raúl Jiménez miró al cielo tras marcar su primer gol en un Mundial

Raúl Jiménez logró marcar un gol durante el partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica en el Estadio Banorte, un hito importante en su carrera al ser su primera marcación en una Copa del Mundo.

¡ESTE GOL SE VA HASTA EL CIELO! 🙏

¡GOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ! ¡GOOOOOL DE MÉXICO!



Estalla el estadio y Jiménez llora al dedicarle el gol a su papá #ElMundialEsNuestri pic.twitter.com/UCDlFS99De — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 11, 2026

Al anotar su primer gol histórico en una Copa del Mundo mediante un cabezazo contra Sudáfrica, Raúl Jiménez protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada de este 11 de junio.

Raúl Jiménez rompió en llanto y señaló al cielo, liberando la presión de no haber marcado antes en un Mundial y honrando la memoria de su padre en el escenario más importante de su carrera.

En uno de los momentos más importantes de su trayectoria, Raúl Jiménez recordó a su padre al mirar al cielo.

Cabe recordar que con su gol en el Estadio Banorte, Raúl Jiménez no solo rompió una racha personal, sino que igualó la marca histórica de 46 goles de Jared Borgetti con la Selección de México.

Tras la muerte de su papá, Raúl Jiménez lo ha homenajeado en diversas ocasiones en la cancha

No es la primera vez que Raúl Jiménez homenajea a su padre tras su muerte hace algunos meses, y es que ha realizado dedicatorias sumamente emotivas tras anotar goles:

Primer gol tras el fallecimiento de su padre (Fulham vs. Burnley): El 21 de marzo de 2026, en su primer partido después de la pérdida de su padre, Jiménez anotó un penal para el Fulham.

En ese momento, se arrodilló y levantó los brazos hacia el cielo. Al terminar el partido, el delantero no pudo contener la emoción y derramó algunas lágrimas.

Amistoso contra Serbia (4 de junio de 2026): Durante el último partido de preparación rumbo al Mundial 2026, Raúl marcó el tercer gol de México tras un rebote.

En el festejo, dio un salto y elevó ambos brazos señalando al cielo, un gesto que conmovió a la afición a casi tres meses de la muerte de su padre.

Además de estos gestos en la cancha, Raúl Jiménez se expresó en sus redes sociales por la muerte de su padre.

En su mensaje de despedida, Raúl Jimémez mostró su gratitud a su papá: “Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre!”.

Raúl Jiménez Vega murió a los 62 años de edad mientras Raúl se encontraba en Inglaterra con su club.