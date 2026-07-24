México vs Antigua y Barbuda se enfrentan como parte del Premundial Sub-20 de la Concacaf y el pronóstico es 4-0 a favor de la Selección Mexicana. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 24 de julio.
México vs Antigua y Barbuda: Pronóstico del partido del Premundial Sub-20
México 4-0 Antigua y Barbuda es el pronóstico del partido del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
Pronóstico: México 4-0 Antigua y Barbuda.
México vs Antigua y Barbuda: Posibles alineaciones del partido del Premundial Sub-20
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Antigua y Barbuda, en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.
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México
- Portero: Ángel Olvera
- Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto
- Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala
- Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela
Antigua y Bermuda
- Portero: Gavin Gonsalves
- Defensas: Jordan Francis, Joshua Roache, Conroy Brown y Ivan Grant
- Mediocampistas: Dajari Barthley, Sedique Adams, Vaughn Jackson, Brandon Satchell y Zidaan Williams
- Delantero: Jevaughn Jarvis
México vs Antigua y Barbuda: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20
México vs Antigua y Barbuda será el primero de los tres partidos del Tri en el Premundial Sub-20 que se realizará en Puebla. El juego es el viernes 24 de julio, 17:00 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Antigua y Barbuda
- Fase: Premundial Sub-20
- Fecha: Viernes 24 de julio del 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney