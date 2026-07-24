México vs Antigua y Barbuda se enfrentan como parte del Premundial Sub-20 de la Concacaf y el pronóstico es 4-0 a favor de la Selección Mexicana. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 24 de julio.

México vs Antigua y Barbuda: Pronóstico del partido del Premundial Sub-20

México 4-0 Antigua y Barbuda es el pronóstico del partido del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Pronóstico: México 4-0 Antigua y Barbuda.

México vs Antigua y Barbuda: Posibles alineaciones del partido del Premundial Sub-20

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Antigua y Barbuda, en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México

Portero: Ángel Olvera

Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto

Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala

Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela

Antigua y Bermuda

Portero: Gavin Gonsalves

Defensas: Jordan Francis, Joshua Roache, Conroy Brown y Ivan Grant

Mediocampistas: Dajari Barthley, Sedique Adams, Vaughn Jackson, Brandon Satchell y Zidaan Williams

Delantero: Jevaughn Jarvis

México vs Antigua y Barbuda: Pronóstico y posibles alineaciones del partido del Premundial Sub-20. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

México vs Antigua y Barbuda: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20

México vs Antigua y Barbuda será el primero de los tres partidos del Tri en el Premundial Sub-20 que se realizará en Puebla. El juego es el viernes 24 de julio, 17:00 horas por ESPN y Disney+.