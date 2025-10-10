Después de mucho buscarlo, LaLiga consiguió llevar uno de sus partidos oficiales fuera de España y se confirmó que en diciembre, el partido entre Villarreal y FC Barcelona se jugará en Miami, cosa que no ha caído bien en todo el mundo, muestra de ello es el mediocampista de los Países Bajos, Frenkie De Jong, quien levantó la voz para manifestar su desacuerdo con ir a jugar este partido a los Estados Unidos.

Para el jugador de FC Barcelona, no es justo para LaLiga que tengan que salir de España para ir a jugar a Estados Unidos, terreno que calificó como neutral a pesar de los miles de aficionados culés que los esperarán. Además, Frenkie De Jong dijo entender a la perfección que haya otros clubes que tampoco estén de acuerdo con esta medida.

“No me gusta que vayamos a jugar allí y no estoy de acuerdo con esto. No es justo para la competición. Ahora jugamos un partido fuera de casa en terreno neutral. No me gusta y entiendo que otros clubes no estén de acuerdo”, señaló De Jong.

FC Barcelona celebró jugar contra Villarreal en Estados Unidos

La postura de Frenkie De Jong choca por completo con la visión que tiene FC Barcelona sobre el partido contra Villarreal que jugarán en Estados Unidos, esto debido a que, a nivel institucional, se dijeron deseosos de volver a Estados Unidos para reencontrarse con sus seguidores de ese país y agradecieron a LaLiga las facilidades para que esto se pudiera cristalizar.

“Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a LaLiga la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el Club. Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el FC Barcelona”, publicaron los blaugranas sobre el choque con Villarreal fuera de España.

De tal manera, las posturas entre el club y su jugador con respecto a este juego en Estados Unidos distan mucho de estar en el mismo canal, aunque al final, Frenkie deberá hacer ese viaje para el juego que se celebrará en Miami el próximo 20 de diciembre.

FC Barcelona renueva contrato de Frenkie De Jong

Es importante resaltar que, independientemente del desacuerdo que existe entre Frenkie De Jong y FC Barcelona por el partido contra Villarreal en Estados Unidos, en lo que sí estuvieron de acuerdo fue en el tema de la renovación de contrato.

Y es que según lo publicado en ESPN, FC Barcelona y Frenkie De Jong llegaron a un acuerdo para renovar su contrato, mismo que anunciarían tentativamente el próximo miércoles 15 de diciembre. Con esto, tienen un vínculo menos que actualizar.

Cabe mencionar que De Jong es una de las piezas clave de Hansi Flick sobre el terreno de juego, por lo que garantizar su permanencia en la institución era algo prioritario con miras a los objetivos deportivos que tienen establecidos.