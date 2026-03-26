El partido amistoso entre México y Portugal, programado para el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte, desató preocupación entre activistas y rescatistas por el desalojo de los gatos que habitan en la zona.

Desde el 25 de marzo comenzaron a retirarlos y se prohibió alimentarlos, sin que se aclare su destino.

Organizaciones temen que los animales sean sacrificados y responsabilizan a Grupo Ollamani, dueño del estadio.

Ante la incertidumbre, pidieron a la jefa de gobierno Clara Brugada garantizar su protección.

Activistas temen sacrificio de gatos desalojados del Estadio Banorte

Activistas y rescatistas alertaron desde redes sociales el posible sacrificio de los gatos que viven en los alrededores del Estadio Banorte, en el marco del partido amistoso de México vs Portugal.

Este partido será el primero en realizarse en el Coloso de Santa Úrsula como el Estadio Banorte, en el marco del Mundial 2026.

Sin embargo, activistas por los animales señalaron que desde el 25 de marzo comenzaron a retirar a los gatos de la zona; además de resaltar que se prohibió alimentarlos.

De acuerdo con las denuncias, no se ha brindado información sobre a dónde serán llevados estos gatos, por lo que temen que vayan a ser sacrificados.

Asimismo, señalaron a Grupo Ollamani, empresa dueña del estadio, de ordenar el desalojo de los gatos, por lo que destacaron que no se trata de una acción del gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Piden a Brugada garantizar la vida de los gatos desalojados

A pesar de que las denuncias destacan que el desalojo de los gatos del Estadio Banorte es una acción de un particular, pidieron la intervención de Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX.

De acuerdo con las denuncias, “en una ciudad que se promueve como animalista no puede normalizarse que cuando los animales estorban se les quite del camino”.

En este sentido, resaltaron que la protección de estos gatos es responsabilidad de su gobierno, por lo que pidieron que garantice su seguridad, así como conocer a dónde serán reubicados.

“En una ciudad que se promueve como “animalista”, no puede normalizarse que cuando los animales estorban se les quite del camino. ¿Clara Brugada puede garantizar que estos gatos van a estar bien?" Mundo Patitas