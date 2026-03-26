A unas horas del partido México vs Portugal, programado para el sábado 28 de marzo, las autoridades dieron a conocer que ese día se desplegarán más de 8 mil elementos para garantizar la seguridad en la Ciudad de México (CDMX).

“Vamos a tener un operativo como lo anunció la Jefa de Gobierno Clara Brugada con más de 8 mil 800 policías de la CDMX” Pablo Vázquez

En entrevista para Radio Fórmula, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, señaló que el operativo de seguridad se desplegará en los alrededores del Estadio Banorte y en el resto de la capital.

México vs Portugal (Redacción SDPnoticias)

Operativo con más de 10 mil elementos y sin estacionamiento: autoridades aplicarán modelo “Última Milla”

Sobre los operativos de seguridad, Pablo Vázquez detalló que además de los 8 mil 800 policías capitalinos, también se contará con más de 2 mil elementos federales durante el partido México vs Portugal.

Agregó que este operativo será un ensayo para los esfuerzos que se realizarán durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Según Pablo Vázquez, el modelo de seguridad incluirá medidas de precaución al interior del Estadio Banorte, por lo que los asistentes no podrán ingresar con:

Envases u objetos de vidrio

Sombrillas

Paraguas

Drones

Luces

Encendedores

Vapeadores

Drogas

Bebidas alcohólicas

Pirotecnia

Hebillas grandes de cinturón

Animales de compañía

Palos o soportes para celular

Pablo Vázquez recordó que el 28 de marzo el Estadio Banorte no tendrá estacionamiento durante el partido México vs Portugal, pues las autoridades buscan que la gente use transporte público, Uber o transporte especial.