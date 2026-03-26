La Ciudad de México (CDMX) tendrá varios cierres viales por el partido México vs Portugal del 28 de marzo como parte del operativo de seguridad en el Estadio Banorte.

De acuerdo con Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, este operativo es un ensayo para los que se realizarán durante el Mundial 2026.

CDMX tendrá cierres viales el 28 de marzo por el México vs Portugal

El sábado 28 de marzo se llevará a cabo el partido de preparación de México vs Portal rumbo al Mundial 2026 en el Estadio Banorte, a las 19:00 horas. Para este evento se prevén cierres viales en la zona cercana.

De acuerdo con el gobierno de la CDMX, se realizarán cortes y desvíos en la circulación vial en:

Avenida Santa Úrsula

Anillo Periférico

Avenida del Imán y gran Sur

Calzada de Tlalpan

Asimismo, se habilitarán puntos de descenso de taxis por aplicación sobre Viaducto Tlalpan y Calzada Acoxpa; así como en Acoxpa y Las Torres.

Esto como parte de la aplicación del modelo “Última milla”, con el que se busca agilizar el ingreso y salida de los asistentes al partido, en el que se privilegia el paso de los peatones.

Cabe señalar que no habrá estacionamiento cerca del Estadio Banorte, por lo que el gobierno de la CDMX llamó a utilizar el transporte público como alternativa.

Además, el estacionamiento del estadio solo estará habilitado para:

Invitados especiales

miembros de la Federación Mexicana de Futbol

Palcohabientes

Staff

CDMX habilitará transporte público gratuito para el México vs Portugal

Por otra parte, Pablo Vázquez señaló que el gobierno de la CDMX habilitará transporte público gratuito para quienes asistan al México vs Portugal.

Este servicio operará en puntos estratégicos de la capital, sin que hayan sido especificados, para facilitar el traslado de los asistentes sin el uso de autos particulares.

“Al privilegiar el transporte público y al privilegiar el transporte que se va a poner a disposición de la gente el día sábado gratuito desde puntos estratégicos de la ciudad para poder llegar al estadio, creemos que vamos a contribuir a la movilidad al mismo tiempo que vamos a tomar todas las medidas necesarias para que esta situación no impact en la rutina, el día a día de los habitantes de la zona en las inmediaciones del estadio” Pablo Vázquez

Cabe señalar que si bien el servicio será gratuito el próximo sábado 28 de marzo, sí tendrá un costo durante el Mundial 2026.