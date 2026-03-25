El Estadio Banorte anunció que no habrá estacionamiento público este sábado 28 de marzo para los asistentes al partido México vs Portugal, por lo que se sugieren algunas alternativas.

Con motivo de este partido, el tránsito en la zona aledaña al Estadio Banorte será parcialmente cerrado desde las 6:00 a.m. y a partir de la 1:00 de la tarde se cerrará completamente.

¿Irás a ver el partido México vs Portugal este sábado? Te damos las alternativas para llegar al Estadio Banorte en transporte público.

Alternativas para llegar al Estadio Banorte en transporte público

Dado que el Estadio Banorte no tendrá estacionamiento para el partido México vs Portugal, se recomienda priorizar el uso del transporte público y planear el viaje con anticipación.

Para asistir al evento en el Estadio Banorte se han habilitado diversas alternativas de transporte público; por ejemplo, el servicio del Metro, Metrobús y Tren Ligero operará con horario extendido.

Entre las alternativas para llegar al Estadio Banorte se encuentran:

Tren Ligero: Contará con un servicio especial directo desde Tasqueña hacia el estadio

Trolebús: Se habilitarán rutas directas desde Perisur, Tasqueña y Universidad

Alternativas de llegada al Estadio Banorte para el partido México vs Portugal

Aunque se hayan implementado rutas directas, esto no quiere decir que el transporte te dejará en la entrada del estadio, pues se instalará un dispositivo de seguridad a su alrededor que solo permitirá la entrada de los usuarios a pie y con boleto.

Cabe mencionar que los taxis y servicios por aplicación solo podrán operar en zonas designadas de ascenso y descenso perimetrales. Los puntos son:

Viaducto Tlalpan

Renato Leduc

Paseo Acoxpa

Alternativas de llegada al Estadio Banorte para el partido México vs Portugal

Estadio Banorte sin estacionamiento para México vs Portugal: servicios especiales

Ante la falta de estacionamiento en el Estadio Banorte para el partido México vs Portugal, se habilitará un transporte oficial directo, aunque aún no se han revelado sus cosos.

El Servicio Park & Ride habilitará estacionamientos remotos con transporte oficial directo hacia la zona del estadio. El servicio es redondo (ida y vuelta) con cupo limitado a pasajeros sentados, e inicia 4 horas antes del partido. Las ubicaciones son:

Auditorio Nacional

Plaza Carso

Six Flags

Centro comercial Santa Fe

Parque ecológico Xochimilco

El Servicio Ride (Rutas Especiales) tendrá salidas aproximadamente cada 15 minutos, iniciando 4 horas antes del encuentro. Estos autobuses operan a su máxima capacidad (pasajeros sentados y de pie) y conectan con Metro, Metrobús y Trolebús en las estaciones:

Bellas Artes

Estadio Olímpico Universitario

Chapultepec

Polanco

Reforma

Hidalgo

Izazaga

Ambos servicios serán operados por RTP y STE y llegarán hasta la última milla de dos zonas; a partir de ahí, el acceso al Estadio Banorte será a pie por:

Avenida Santa Úrsula

CETRAM Huipilco