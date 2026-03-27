Los vecinos de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán informan que realizarán bloqueos este 28 de marzo, día del partido México vs Portugal, en protesta por los impactos del Mundial 2026.

De acuerdo con la información, los vecinos cerrarán la calzada de Tlalpan a partir de las 12:00 horas de este sábado y tendrán diversas actividades de protesta, entre ellas, una “mega reta”.

Bloqueos por partido México vs Portugal: Vecinos de Tlalpan y Coyoacán anuncian cierres viales

A través de redes, vecinos de Tlalpan y Coyoacán anunciaron bloqueos en protesta al partido México vs Portugal, así como todas las obras y el impacto urbano que ha provocado el Mundial 2026.

Vecinos de Tlalpan y Coyoacán anuncian bloqueos por partido México vs Portugal (Redes sociales)

El bloqueo en Tlalpan se realizará en conjunto con colectivos antimundialistas y, en apoyo a la lucha, habrá una “mega reta”, un tianguis autogestivo y otras actividades durante el México vs Portugal.

Los vecinos argumentan que los preparativos del Mundial 2026 ha dejado graves impactos como:

Despojo

Saqueo

Turistificación

Desaparición

Altas rentas

Represión

Cabe mencionar que, además de los bloqueos, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) realizará un operativo de seguridad este sábado 28 de marzo, por lo que otras vialidades se verán afectadas.

A fin de garantizar la seguridad de los asistentes, así como de los vecinos, se cerrará el tránsito vehicular desde la última milla del Estadio Banorte, de manera que el único acceso será a pie.