En uno de los partidos más esperados de la Jornada 8 en la Liga MX, Pachuca y Cruz Azul se enfrentaron en el Estadio Hidalgo en un partido que lamentablemente estuvo manchado por la polémica y ya hasta la Comisión de Arbitraje compartió un video para aclarar la situación.

Y es que, a lo largo del partido de Pachuca vs Cruz Azul, el árbitro expulsó a tres jugadores (1 de la Máquina y 2 de los Tuzos) además de que señaló un polémico penal que determinó el resultado del juego.

Es por ello que la Comisión de Arbitraje tomó cartas en el asunto al pronunciarse en una publicación en redes sociales sobre el trabajo del silbante y reconoció públicamente que cometió un grave error.

Comisión de Arbitraje reconoce error en el Pachuca vs Cruz Azul

A través de su cuenta oficial en X, la Comisión de Árbitros compartió un video en el que muestran los audios del VAR con el silbante Joaquín Alberto Vizcarra Armenta luego de que Alonso Aceves pateó a Nacho Rivero en el Pachuca vs Cruz Azul.

En el video, se muestra como el silbante central no había marcado nada, pero fue el VAR quien le habló para que checara la jugada por un posible penal a favor de Cruz Azul y una roja contra el defensa de Pachuca y eso fue lo que terminó marcando.

🗣️ AUDIO #VARLigaMX



Te compartimos los audios y videos del VAR de esta jugada que ocurrió durante el @Tuzos vs. @CruzAzul de la #J8 del #AP25. pic.twitter.com/0NEdO7CQJX — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) September 15, 2025

Sin embargo, la Comisión de Arbitraje asegura que considera incorrecta dicha marcación debido a que fue el capitán de la Máquina quien bajó la cabeza y el defensa de Tuzos no levantó el pie más arriba de la cadera.

Cruz Azul es el único invicto que queda en el torneo tras victoria ante Pachuca

Después de dicha polémica arbitral, el Toro Fernández terminó por hacer válida la pena máxima y Cruz Azul derrotó 1-0 a Pachuca como visitante, por lo que sumó su quinta victoria al hilo y lleva 7 partidos sin perder.

Además, debido a la derrota de América vs Chivas, Cruz Azul se convirtió en el único equipo que queda invicto en el Apertura 2025 de la Liga MX y marcha en la segunda posición de la tabla general con 20 puntos.

La prueba de que Cruz Azul volvió a ser beneficiado por el arbitraje; así le ayudaron en triunfo vs Pachuca. (Jose Hernandez / MEXSPORT)

Por delante, únicamente está Rayados de Monterrey con 21 unidades, pero en la Fecha 9 del torneo los dirigidos por Domenec Torrent se medirán al América en el Estadio BBVA de la Sultana del Norte.