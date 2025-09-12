Siguiente parada: la Sultana del Norte. Luego de su paso por el futbol europeo, Anthony Martial irrumpirá en la Liga MX como el bombazo de Rayados de Monterrey en el actual mercado de fichajes.

Rayados de Monterrey oficializó el fichaje de Anthony Martial, delantero francés de 29 años de edad, con amplia experiencia europea.

El delantero galo llegó a Rayados de Monterrey proveniente del AEK Atenas y percibirá un atractivo salario que, se dice, lo convertirá en el segundo futbolista mejor pagado de la institución por detrás de Sergio Ramos.

¿Quién es Anthony Martial, nuevo futbolista de Rayados de Monterrey?

Anthony Martial es un futbolista francés de 29 años de edad que luego de 12 años en el futbol europeo, tomó las maletas e irrumpió en México para jugar con Rayados de Monterrey.

El nuevo futbolista de Rayados de Monterrey, Anthony Martial, se puede desempeñar como delantero centro o extremo por ambas bandas.

Nacido en Massy, Essonne, un 5 de diciembre de 1995, Anthony Martial, inició su travesía por el futbol en las inferiores del Olympique de Lyon. Fue en el 2013 que dio el salto a primera tras fichar con el Mónaco.

En 2015 y con 20 años de edad, Martial fichó con el Manchester United, donde su nivel se elevó al grado de ser considerado uno de los mejores delanteros del mundo. Con los Red Devils ganó seis títulos, entre los que destaca la Europa League en la temporada 2016-17.

Palmarés de Anthony Martial:

1 Europa League

2 FA Cup

2 Copa de la Liga

1 Supercopa de Inglaterra

En 2021 sufrió una lesión de ligamentos cruzados que provocó que su nivel se fuera en picada y a inicios del 2022 se marchó cedido al Sevilla de LaLiga, pero sólo permaneció un semestre en la institución y regresó a los Red Devils.

Fue en 2024 que finalizó su vínculo con el Manchester United y como agente libre, fichó con el AEK Atenas.

Números de Anthony Martial en el Manchester United

Partidos: 317

Goles: 90

Asistencias:54

Anthony Martial fichó por Rayados de Monterrey y se convirtió en el cuarto francés en la Liga MX

Anthony Martial se convirtió en el cuarto futbolista francés en el Apertura 2025 de la Liga MX. André-Pierre Gignac de Tigres, Sébastien Salles-Lamonge de Atlético de San Luis y Allan Saint-Maximin completan el listado.