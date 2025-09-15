Este domingo 14 de septiembre se terminó la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, la cual tuvo entre sus resultados principales la victoria de Chivas sobre América en el Clásico Nacional, así como un nuevo triunfo de Rayados que le permitió mantenerse una semana más en lo más alto de la tabla general.

Monterrey se metió a la cancha de Querétaro y con un gol de Germán Berterame, sacaron los tres puntos que los hicieron retomar el primer lugar de la tabla general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, esto debido a que un día antes, la victoria de Cruz Azul en Pachuca había puesto a los Cementeros en esa posición.

Dicho esto, La Pandilla y La Máquina parecen seguir en escapada plena con rumbo a la Liguilla directa, mientras que América perdió terreno luego del descalabro en el Clásico Nacional, lo que permitió que Toluca, con su victoria sobre Puebla, se le acercara a solamente un punto de diferencia.

Tabla de posiciones de la Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 8 del Apertura 2025

Monterrey se afianzó como el líder general del Apertura 2025 de la Liga MX con 21 puntos al terminar la jornada 8 luego de ganarle a Querétaro por la mínima diferencia y tiene como escolta directo a Cruz Azul, que lo persigue solamente un punto por debajo en la tabla de posiciones; en esa misma carrera estaba América, pero se rezagó con 17 puntos y vio como Rayados y Cementeros le tomaron distancia por caer con Chivas.

Cabe mencionar que, con la victoria en el Clásico Nacional, Guadalajara dejó el sótano de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y al terminar la jornada 8, dio un salto hasta el onceavo lugar, pero con un juego menos, el cual disputará en contra de Tigres el próximo miércoles.

Tabla de posiciones de la Liga MX:

1.- Rayados | 21 puntos

2.- Cruz Azul | 20 puntos

3.- América | 17 puntos

4.- Toluca | 16 puntos

5.- Tigres | 14 puntos

6.- Tijuana | 13 puntos

7.- Pachuca | 13 puntos

8.- Pumas | 12 puntos

9.- FC Juárez | 12 puntos

10.- León | 11 puntos

11.- Chivas | 7 puntos

12.- Santos | 7 puntos

13.- Atlético de San Luis | 7 puntos

14.- Mazatlán | 6 puntos

15.- Atlas | 6 puntos

16.- Necaxa | 6 puntos

17.- Querétaro | 4 Puntos

18.- Puebla | 4 puntos

¿Cuándo se jugará la jornada 9 del Apertura 2025 en la Liga MX?

La jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se llevará a cabo a partir del próximo viernes 19 de septiembre cuando en punto de las 19:00 hrs (tiempo del centro de México) Necaxa reciba a Puebla en la cancha del Estadio Victoria. Ese mismo día, Cruz Azul recibirá a FC Juárez, Mazatlán a Atlas, mientras que Tijuana hará lo propio con León.

Para el sábado 20 de septiembre los reflectores se los llevarán Monterrey y América toda vez que se enfrentarán en el Gigante de Acero en el que está llamado a ser el partido de la jornada por tratarse de dos de los planteles más poderosos del Apertura 2025 de la Liga MX. El resto de juegos de la jornada 9 que se celebran ese día son: Pachuca vs Querétaro, Pumas vs Tigres y Chivas vs Toluca.

Finalmente, Santos recibirá a Atlético de San Luis el domingo 21 de septiembre. Ese juego finalizará la actividad de la novena fecha del certamen.